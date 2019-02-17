ສານຣັດເຊຍແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ທ່ານໄມເກີລ ຄາລເວ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດລົງທຶນເອກກະຊົນ
ຊື່ວ່າ ຫຸ້ນສ່ວນ ບາຣິງ ໂວສຕັອກ ຄາປີຕາລ (Baring Vostok Capital Partners)
ແລະເປັນນັກລົງທຶນອາເມຣິກັນ ຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ມີຢູ່ດົນນານທີ່ສຸດ
ຂອງປະເທດນັ້ນ, ຖືກຄວບຄຸມຕົວດົນເກືອບສອງເດືອນ ໃນຂໍ້ຫາຍັກຍອກເງິນ.
ຜູ້ພິພາກສາສານ ມົສກູ ບາສແມນນີ ທ່ານ ອາເທີຣ ຄາປອຟ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານ ຄາລເວ
ຖືກຄວບຄຸມຕົວຈົນຮອດວັນທີ 13 ເດືອນເມສາ, ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລັກໜີ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ຄາລເວ ກ່າວວ່າ ນັກລົງທຶນຢືນຢັນຄວາມບໍລິສຸດຂອງທ່ານ
ແລະ ຈະຂໍອຸທອນ. ຈຳເລີຍອີກສີ່ຄົນໃນຄະດີ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນການກັກຂັງສອງ
ເດືອນ ກ່ອນການໄຕ່ສວນ.
ໂຄສົກຍິງຂອງສານປະຈຳເຂດ ມົສກູ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານ
ຄາລເວ ໄດ້ຖືກກັກຂັງກັບບັນດາສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຂອງບໍລິສັດ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານ
ມາ ໃນຂໍ້ສົງໄສລັກເງິນ 37.5 ລ້ານໂດລາ ຫຼື 2.5 ຣູເບີລ, ເປັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ມີໂທດຂັງ
ຄຸກເຖິງ 10 ປີ.
ທ່ານຄາລເວ ອາຍຸ 51 ປີ ເປັນຫຸ້ນສ່ວນອາວຸໂສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດບາຣິງ ໂວສຕັອກ
ໃນປີ 1994. ອີງຕາມເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດລົງທຶນເອກກະຊົນດັ່ງ
ກ່າວ ທີີ່ຖືກອງທຶນຫຼາຍກວ່າ 3.5 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາ ແລະຄວບຄຸມ
ຫຸ້ນສ່ວນຢູ່ໃນທະນາຄານ ໂວສຕ້ອຈ໌ນີ (Vostochny) ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່
ຕະຫຼາດ ໄຊບີເຣຍ ແລະ ຕາເວັນອອກໄກ.
ຖະແຫຼງການຢູ່ໃນເວັບໄຊບາຣິງ ໂວສຕັອກ ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດ “ເຊື່ອວ່າການກັກຂັງ
ບັນດາພະນັກງານ ແລະການກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນ ເປັນຜົນມາຈາກການ
ຄັດແຍ້ງກັບບັນດາຫຸ້ນສ່ວນຂອງ ທະນະຄານ ໂວສຕັອກນີ. ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອ
ໝັ້ນໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນການກະທຳຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ
ແລະຈະປ້ອງກັນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງສຸດຂີດ. ກິດຈະການຂອງ ບາຣິງ ໂວສຕັອກ
ໃນສະຫະພັນຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທຸກຂໍ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
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