ສານຂອງຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານເອແວັນ ເກີສໂກວິສ (Evan Gershkovich) ຈະຖືກຄຸມຂັງກ່ອນການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ ຈົນຮອດວັນທີ 30 ມີນາ.
ສານໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການຂໍອຸທອນ ໃນການຕັດສິນກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸໃນການຄຸມຂອງນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Wall Street Journal ອອກໄປຕື່ມຈົນຮອດວັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາຈາລະກຳ.
ທ່ານເກີສໂກວິສແລະໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ. ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານໃດໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຂໍ້ຫາທີ່ວ່ານີ້.
ສ່ວນທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກໍໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານເກີສໂກວິສ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ.
ທ່ານເກີສໂກວິສ ອາຍຸ 30 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນຂະນະທີ່ພວມເດີນທາງໄປລາຍງານຂ່າວທີ່ເມືອງເຢກາເຕີຣິນເບີກ (Yekaterinburg) ໃນເດືອນມີນາປີ 2023.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍຍັງລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ເມືອງກາເຕີຣິນເບີກ ໄດ້ຈັບແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືສອງສັນຊາດ ສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ນາງໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.
“ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ເມືອງກາເຕີຣິນເບີກ ໄດ້ປາບປາມກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຂອງຊາວນະຄອນລອສແອັນເຈີລິສຄົນນຶ່ງ ອາຍຸ 33 ປີ ທີ່ຖືສອງສັນຊາດ ຣັດເຊຍແລະສະຫະລັດ” ອົງການຂ່າວທາສລາຍງານໂດຍອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື FSB ທີ່ໄດ້ກ່າວ.
ໂຄສົກຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຕົນຮູ້ເລື້ອງແລ້ວກ່ຽວກັບລາຍງານສະບັບນີ້ ແຕ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນຫຍັງເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ມູນຈຳນວນນຶ່ງສຳລັບເລື້ອງນີ້ ແມ່ນຈາກອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ແລະອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
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