ສານອຸທອນແຫ່ງນຶ່ງໃນມົສກູ ໄດ້ປະຕິເສດການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ, ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ (Alexey ນາວາລນີ) ເພື່ອໃຫ້ມີການຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຂອງທ່ານ 9 ປີ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ ແລະໝິ່ນປະໝາດສານ ເປັນໂມຄະ.
ສານອຸທອນແຫ່ງທີສອງຂອງເຂດອຳນາດຕຸລາການທົ່ວໄປໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນຂອງຕົນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານນາວາລນີ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຮັບຟັງຄະດີໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ວິດີໂອ ຈາກຫ້ອງຄຸມຂັງຂອງທ່ານ ແລະທີມງານຈຳເລີຍຂອງທ່ານຢືນຢັນວ່າ ຄໍາຕັດສິນແລະ ການລົງໂທດທີ່ມີຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ອອກປາກອອກສຽງຕຳໜິວັງເຄຣັມລິນຢ່າງແຮງໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ຂະນະທີ່ທ່ານຖືກຈໍາຄຸກຢູ່ແລ້ວ ຍ້ອນຄະດີອື່ນອີກຕ່າງຫາກນັ້ນ ແມ່ນຜິດກົດຫມາຍ ແລະຄວນຈະຖືກຍົກເລີກ.
ສານເຂດເລຟໍຕອຟໂວ (Lefortovo) ໃນນະຄອນຫລວງມົສກູ ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ທ່ານນາວາລນີ ຖືກໂທດຈໍາຄຸກ 9 ປີ ໃນວັນທີ 22 ມີນາຜ່ານມານ, ຫຼັງຈາກພົບວ່າ ທ່ານມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ ແລະໝິ່ນປະໝາດສານ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ທ່ານ ແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດເລື້ອຍມາໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງ.
ທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນເດືອນມັງກອນປີກາຍນີ້ ເມື່ອທ່ານໄປເຖິງນະຄອນຫລວງມົສກູຈາກເຢຍຣະມັນ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສໍາລັບການໂຈມຕີດ້ວຍສານພິດ ໂດຍສິ່ງທີ່ຫ້ອງທົດລອງຢູໂຣບກ່າວວ່າ ເປັນສານທຳລາຍປະສາດຂອງໂຊວຽດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກ 2 ປີເຄິ່ງ ສໍາລັບການລະເມີດຂໍ້ກຳໜົດຂອງການຝາກໂທດທີ່ມີກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້ໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ການຕັດສິນໂທດຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນຖືກເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມີເຫດຜົນທາງການເມືອງ.
ທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ສໍາລັບການວາງຢາພິດຕໍ່ທ່ານ ດ້ວຍສານພິດທີ່ເປັນແບບສານທຳລາຍປະສາດໂນວິຊົກ (Novichok). ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ມີບົດບາດໃດໆ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຖືວ່າທ່ານນາວາລນີເປັນນັກໂທດການເມືອງ. ສະຫະພາບຢູໂຣບ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສາກົນອື່ນໆໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍປ່ອຍຕົວຜູ້ຕຳໜິວິຈານວັງເຄຣັມລິນ ອາຍຸ 46 ປີ ຄົນນັ້ນ.
ປັດຈຸບັນທ່ານນາວາລນີ ພວມຮັບໃຊ້ໂທດຢູ່ບ່ອນຄຸມຂັງໃນເມືອງໂປກຣອຟໃນເຂດວລາດິເມຍ ຊຶ່ງຢູ່ປະມານ 200 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກນະຄອນຫລວງມົສະກູໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ.