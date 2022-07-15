ບຣິດນີ ກຣາຍເນີ (Brittney Griner) ນັກກິລາບານບ້ວງຍິງອາເມຣິກັນຂອງສະມາຄົມບານບ້ວງແຫ່ງຊາດຫຼື WNBA ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກັບຄືນໄປສານຣັດເຊຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, 1 ອາທິດຫຼັງຈາກນາງໄດ້ຮັບສາ ລະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການໄຕ່ສວນຄະດີຈະຖືກປິດປະຕູໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ນັກຂ່າວເຂົ້າໄປກໍຕາມ, ແຕ່ທະນາຍຄວາມຂອງນາງກຣາຍເນີ ກ່າວວ່າ ຫົວຫນ້າສະໂມສອນບ້ວງຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູເອັມເອັມຊີ ເຢຄາເທີຣິນເບີກ (UMMC Yekaterinburg), ທີ່ນາງຫຼີ້ນໃຫ້ນັ້ນ ໄດ້ຍົກຍ້ອງເຖິງຄຸນລັກສະນະທ່າທີທີ່ດີຂອງນາງ.
ມີລາຍງານວ່າຫົວໜ້າສະໂມສອນ, ທ່ານແມັກຊິມ ຣຢາກັອຟ (Maxim Ryabkov) ໄດ້ບອກສານກ່ຽວກັບ "ຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງນາງກຣາຍເນີ ໃນຖານະເປັນນັກກິລາ ແລະການປະກອບສ່ວນໃນທາງສ່ວນຕົວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທີມມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ."
ຍັງມີລາຍງານອີກວ່ານາງເຢບເຈນຢາ ແບລິຢາກອຟວາ (Yevgenya Belyakova) ຜູ້ຈັດການທີມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍນາງກຣາຍເນີ ໃນໄລຍະຂອງການ ດໍາເນີນຄະດີຢູ່ນັ້ນ.
ນາງກຣາຍເນີ ເຄີຍຫຼີ້ນໃນຣັດເຊຍໃນຊ່ວງທີ່ທີມ WNBA ບໍ່ໄດ້ຫລີ້ນ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ. ນາງຍັງໄດ້ຮັບຫຼຽນຄໍາກິລາໂອລິມປິກສອງຄັ້ງ.
ນາງກຣາຍເນີ ໄດ້ຖືກຈັບໄປຂັງຢູ່ທີ່ສະຫນາມບິນເຊເຣເມຕເຢບໂວ (Sheremetyevo) ຂອງມົສກູ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ. ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນນ້ຳມັນກັນຊາຢູ່ໃນຫີບຂອງນາງ. ນາງກຣາຍເນີ ເວົ້າວ່ານາງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເອົານ້ໍາມັນນັ້ນໄປນຳ.
ນາງກຣາຍເນີ ອາດຈະປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກ 10 ປີ ແລະມີລາຍງານວ່າຈະກັບຄືນໄປສານອີກໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ບາງຄົນຄາດເດົາວ່າ ໃນທີ່ສຸດມົສກູກໍຈະພະຍາຍາມແລກປ່ຽນນາງກຣາຍເນີກັບ ພົນລະເມືອງຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຕິດຄຸກຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ເອີ້ນການຄາດເດົາດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນ “ການເວົ້າເກີນຄວາມເປັນຈິງ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ