ອົງການຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຢາຊູກຳລັງໂລກ ຫຼື WADA ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກະສັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມກິລາໂອລິມປິກ, ເຕະບານໂລກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກິລາອື່ນໆ ໃນໄລຍະສີ່ປີຂ້າງໜ້າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການ WADA ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ຂ່າວນອງນັນທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວົງການກິລາໂລກ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ປະທານອົງການ WADA ທ່ານ ເຄຣກ ຣີດີ (Craig Reedie) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປັນເວລາມາດົນນານຫຼາຍແລ້ວ, ການໃຊ້ຢາຊູກຳລັງໂດຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳລາຍກິລາທີ່ຂາວສະອາດ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເຊິ່ງອົງການ WADA ໄດ້ຢືນຢັນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກແຕ່ໃຫ້ “ການຕອບ ໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງ” ຕໍ່ການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຂີ້ຫຼັກຂອງ ຣັດເຊຍ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປັບປຸງສະຖາບັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກັບປະຊາຄົມ ຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຢາຊູກຳລັງຂອງໂລກຄືນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກກິລາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຂອງກິລາ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລືອກທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃນການຢືນຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງ ແລະ ການປະຕິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນັກກິລາ ຣັດເຊຍ ທີ່ “ຍຸຕິທຳ” ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແຂ່ງຂັນເປັນນັກກິລາທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບປະເທດໃດ, ໃນຂະນະດຽວກັນຍອມສະຫຼະທຸງຊາດ ແລະ ເພງຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມກົດລະບຽບ. ການຄົ້ນພົບຂອງອົງການ WADA ຍັງໄດ້ກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເປັນເຈົ້າພາບ ຫຼື ທຳການສະເໜີຊື່ໃນງານແຂ່ງຂັນກິລາທີ່ສຳຄັນໃນສີ່ປີຂ້າງໜ້າ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຂັບໄລ່ ຣັດເຊຍ ອອກຈາກການແຂ່ງຂັນແມ່ນອີງຕາມການຄົ້ນພົບກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍຄະນະກຳມະການກວດສອບ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງອົງການ WADA, ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງໃນການກວດສອບນັກກິລາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຢູ່ສະຖານທີ່ກວດກາການຕໍ່ຕ້ານຢາຊູກຳລັງ RUSADA ໂດຍລັດຖະບານ ມົສກູ.
ບົດສະຫຼຸບຂອງອົງການ WADA ໄດ້ລາຍງານວ່າ “ຂໍ້ມູນຂອງ ມົສກູ ແມ່ນບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້.”
ການເຂົ້າຫາຫ້ອງທົດລອງຂອງສະຖາບັນ RUSADA ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ກໍແມ່ນນຶ່ງໃນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ສຳຄັນຂອງອົງການ WADA ຕໍ່ການກັບຄືນເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນຂອງ ຣັດເຊຍ ລຸນຫຼັງການສືບສວນກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງອົງການ WADA ໃນປີ 2015 ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໂຄງການຢາຊູກຳລັງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການເປັນເຈົ້າພາບກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ໂຊຈີ.
ຜົນກະທົບຈາກການສືບສວນສອບສວນນັ້ນ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ສູນເສຍການມີໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິລາໂອລິມປິກປີ 2016 ໃນນະຄອນ ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ, ຂອງປະເທດ ບຣາຊິລ, ພ້ອມກັບຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຂອງ ນັກກິລາ ຣັດເຊຍ ທີ່ໃຊ້ສັນຊາດເປັນກາງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີເຄື່ອງໝາຍຂອງປະເທດ ຢູ່ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ໃນເມືອງ ພຽງຈາງ, ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້, ໃນປີ 2018.