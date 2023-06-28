ເຢຟເກນີ ປຣິໂກຊິນ ຜູ້ນຳກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວກເນີ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດ ເບລາຣຸດ ຫລັງຈາກໄດ້ຈັດການກໍ່ກະບົດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຖືກຍົກເລີກຕໍ່ການນຳພາຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ກັບ ຢູເຄຣນ, ຜູ້ນໍາ ເບລາຣຸດ ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ ລູກາເຊັນໂກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ມັນບໍ່ທັນມີຄວາມຈະແຈ້ງໃນທັນທີວ່າ ທ່ານປຣີໂກຊິນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ເບລາຣຸດ ແລ້ວບໍ່ ແລະ ມີນັກລົບຈັກຄົນທີ່ໄດ້ໄປພ້ອມກັບລາວ ຫຼື ລາວມີແຜນທີ່ຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນດົນປານໃດ. ທ່ານລູກາເຊັນໂກ ແລະພັນທະມິດຂອງທ່ານ ປູຕິນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ທຳການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງໄປ ເບລາຣຸສ ຂອງທ່ານປຣິີໂກຊິນ ຫລັງຈາກທ່ານປຣີໂກຊິນ ໄດ້ນຳພາພວກນັກລົບຂອງລາວຫລາຍພັນຄົນອອກຈາກຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນຂະບວນລົດທີ່ມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ ມົສກູ ກ່ອນໄດ້ຍົກເລີກການເດີນທາງກ່ອນໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບພວກທະຫານ ຣັດເຊຍ ຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ.
ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ສັນຍາຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານປຣິໂກຊິນ ຢູ່ໃນ ເບລາຣຸດ ແລະອີງຕາມສື່ມວນຊົນລັດຖະບານເບລາຣຸດ: ຜູ້ນຳຜະເດັດການທ່ານ ລູກາເຊັນໂກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງທ່ານປູຕິນ ບໍ່ໃຫ້ຂ້າທ່ານປຣິໂກຊິນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານປູຕິນວ່າ: ພວກເຮົາອາດເສຍທ່ານ (ປຣິໂກຊີນ) ໄປ, ບໍ່ມີບັນຫາ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນໃນການພະຍາຍາມເທືຶ່ອທຳອິດ, ແລ້ວກະຕ້ອງເປັນເທື່ອທີສອງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກທ່ານວ່າ: ຢ່າເຮັດແບບນີ້” ທ່ານ ລູກາເຊັນໂກ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມ ປອດໄພ, ອີງຕາມສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ.
ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ລົງໂທດ ທ່ານລູກາເຊັນໂກ ອາຍຸ 68 ປີ ສຳລັບ ການປາບປາມພວກນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ໂຈມຕີຢູເຄຣນ ຈາກເຂດແດນຂອງ ເບລາຣຸດ ເມື່ອປີກາຍນີ້, ໃນຂະນະດຽວກັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເກັບອາວຸດນິວເຄຼຍຍຸດທະວິທີ ຢູ່ໃນເບລາຣຸດ ສຳລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການການນຳໃຊ້ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ສັນຍາວ່າທ່ານປຣີໂກຊິນ ຈະມີຄວາມປອດໄພໃນເບລາຣຸດນັ້ນ, ທ່ານ ປູຕິນໄດ້ສະແດງທັດສະນະຄະຕິທີ່ປະສົມ ກ່ຽວກັບກຸ່ມແວກເນີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ກະບົດຕໍ່ອຳນາດຂອງທ່ານ ແລະການຳພາຂອງກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ. ທ່ານປູຕິນໄດ້ອະທິບາຍຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມແວກເນີວ່າ ເປັນພວກທໍລະຍົດ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າພວກທະຫານຮັບຈ້າງ “ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຄວາມເປັນວິລະຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ” ໃນການສູ້ລົບຂອງເຂົາ ເຈົ້າຕ້ານກຳລັງກິຢິບ.
ການເດີນທາງໄປເຖິງ ເບລາຣຸສ ຂອງທ່ານປຣິໂກຊິນ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະ ທີ່ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມົສກູ ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 1 ພັນລ້ານ ໂດລາໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2022 ແລະໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ທຶນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ພວກນັກລົບທະຫານຮັບຈ້າງແວກເນີ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບການກ່າວອ້າງໂດຍ ທ່ານປຣີໂກຊິນ ວ່າລາວໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ ແກ່ທະຫານຮັບຈ້າງຂອງລາວ.