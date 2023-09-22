ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໃກ້ເຂດແນວໜ້າດ້ານຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 13 ຄົນ

ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໃສ່ເມືອງທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງເຂດໂດເນດ ໃກ້ກັບແນວໜ້າທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ 13 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນກ່າວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກ ໃນຢູເຄຣນ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດສອງຄັ້ງ ໃສ່ເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້, ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງເມືອງ ຄູຣາຄັບ (Kurakhove) ທ່ານ ໂຣມັນ ປາດຸນ (Roman Padun) ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຊັສປິນ (Suspilne).
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ກໍາລັງຂອງຕົນໄດ້ໂຈມຕີຖານທັບອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນເຂດໄຄຣເມຍ (Crimea) ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຣັດເຊຍຕັ້ງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນແຫຼມທີ່ໄດ້ຣັດເຊຍໄດ້ຜະໜວກເອົາ ໂຕ້ແຍ້ງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວ່າ ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ຫລາຍເມືອງໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ.
ກອງທັບຢູເຄຣນ ໄດ້ບັນຍາຍເຖິງການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຂອງຣັດເຊຍວ່າ ເປັນ
“ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພົນລະເຮືອນ ໃນຫລາຍຂົງເຂດ.”
ທ່ານໂອເລັກຊານເດີ ໂປຣກູດິນ (Oleksandr Prokudin), ຜູ້ປົກຄອງເຂດເຄີຊອນ (Kherson) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຖະຫຼົ່ມຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສແຫ່ງນຶງ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 5 ຄົນ.
ທ່ານ ເຊີຮີ ປັອບໂກ (Sergiy Popko) ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ດ້ານທະຫານ ຂອງກີຢິບ ກ່າວຜ່ານທາງ Telegram ວ່າຊາກຫັກພັງໄດ້ຕົກໃສ່ນະຄອນຫຼວງຂອງຢູເຄຣນ ຫລັງຈາກກຳລັງປ້ອງກັນທາງອາກາດ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍຕົກ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນກີຢິບ ທ່ານວິທາລີ ກລິຈໂກ (Vitalii Klitschko) ກ່າວວ່າ ມີ 7 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະອາຄານຫລາຍຫລັງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.