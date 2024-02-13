ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ໂຮງງານໄຟຟ້າ ຂອງເມືອງດນິໂປຣ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງໄຟຟ້າແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ ດນິໂປຣ (Dnipro) ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບຄື້ນຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ 4 ຄັ້ງ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ເມືອງ ດນິໂປຣ (Dnipro).
ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ທ່ານ ບໍຣີສ ຟີລາໂຕຟ (Borys Filatov) ກ່າວໃນTelegram ວ່າ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຖືກໂຈມຕີ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ ຖືກໂຈມຕີ ຫຼືຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ.
ຜູ້ສະໜອງພະລັງງານເອກະຊົນ, DTEK, ກ່າວໃນ Telegram ວ່າ ນື່ງໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຢຸດການຜະລິດໄຟຟ້າ.
ບໍລິສັດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ.
ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງສໍາລັບເລື່ອງນີ້ແມ່ນມາຈາກ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ