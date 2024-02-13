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ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ໂຮງງານໄຟຟ້າ ຂອງເມືອງດນິໂປຣ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມພາບ - ທະຫານຢູເຄຣນ ຢືນເຝົ້າກວດກາເບິ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ເທິງທ້ອງຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານໃນລົດໄຖ ຂຸດລະບົບລີ້ຊ້ອນໂຕ ໃນສະໜາມລົບ ໃນພາກພື້ນຊາໂປຣີຊເຊຍ, ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2024,​ ທ່າມກາງການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ.
ແຟ້ມພາບ - ທະຫານຢູເຄຣນ ຢືນເຝົ້າກວດກາເບິ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ເທິງທ້ອງຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານໃນລົດໄຖ ຂຸດລະບົບລີ້ຊ້ອນໂຕ ໃນສະໜາມລົບ ໃນພາກພື້ນຊາໂປຣີຊເຊຍ, ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2024,​ ທ່າມກາງການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄຣນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ເມືອງ ດນິໂປຣ (Dnipro) ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຂອງ​ປະ​ເທດ.

ກອງທັບ​ອາກາດ​ຢູ​ເຄຣນ​ໄດ້​ເຕືອນ ກ່ຽວກັບຄື້ນຂອງ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບຂອງຣັດ​ເຊຍ 4 ຄັ້ງ​ ​ທີ່​ແນເປົ້າ​ໃສ່​ເມືອງ ດນິໂປຣ (Dnipro).

ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ທ່ານ ບໍຣີສ ຟີລາໂຕຟ (Borys Filatov) ກ່າວໃນTelegram ວ່າ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຖືກໂຈມຕີ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ ຖືກໂຈມຕີ ຫຼືຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ.

ຜູ້ສະໜອງພະລັງງານເອກະຊົນ, DTEK, ກ່າວໃນ Telegram ວ່າ ນື່ງໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຢຸດການຜະລິດໄຟຟ້າ.

ບໍລິສັດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ.

ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງສໍາລັບເລື່ອງນີ້ແມ່ນມາຈາກ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.

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