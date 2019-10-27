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'ສາຍ​ລັບ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ' ນາງ​ມາ​ເຣຍ ບູ​ຕີ​ນາ ເດີນ​ທາງ ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ​ເກີດ​ແລ້ວ

ຜູ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ໃນ​ຖານ​ເປັນ​ສາຍ​ລັບ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ນາງມາ​ເຣຍ ບູ​ຕີ​ນາ (Maria Butina), ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ ຈາກ​ຄຸກ​ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ ຕໍ່​ຈາກນັ້ນ ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ກົມ​ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ, ວັນ​ທີ 26 ຕຸ​ລາ 2019.

ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ບາງ​ສ່ວນແລ້ວ ນາງ​ມາ​ເຣຍ ບູ​ຕີ​ນາ ແມ່ນ​ເປັນ​ສາຍ​ລັບ ຜູ້​ທີ່ ບໍ່​ພຽງ​ ​ແຕ່ເປັນ ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ໃນ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ປືນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ນາງ​ຍັງຢາກ​ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ສາຍ​ສຳ​ພັນ ລະ​ຫວ່າງ ຣັດ​ເຊຍ ກັບ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຕົກ​ເປັນ​ແພະ​ຮັບ​ບາບ ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ສືບ​ລັບ​ສະ​ຫະ​ລັດທັງຫຼາຍ ທີ່​ອາ​ຄາດພະ​ຍາ​ບາດ.

ສ່ວນ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ແລ້ວ ນາງ​ມາ​ເຣຍ ບູ​ຕີ​ນາ ແມ່ນ​ເປັນ​ສາຍ​ລັບ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ເປັນ​ສາຍ​ລັບ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຈິງ ຂອງ​ພາບ​ພະ​ຍົນ Red Sparrow ໂດຍ​ມີ​ຜົມ​ສີ​ແດງ​ທີ່ກົງ​ກັບ​ຕົວ​ລະ​ຄອນ​ໃນ​ເລື້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ແຊກ​ຊຶ່ມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວົງ​ນັກ​ງານ​ເມືອງ​ອາ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ ສະ​ມາ​ຄົມ​ປືນ​ຍາວ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫຼື NRA ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່​ສານທາງ​ລັບ ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ຜູ້​ສຳ​ຄັນໆ ແລະ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ຜູ້ທີ່​ທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ ດ້ວຍ​ເປົ້າໝາຍ​ເພື່ອ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຮອດ​ບ້ານ​ເກີດ ຢູ່ສະ​ໜາມ​ບິນສາ​ກົນ ແຊ​ຣີ​ເມ​ຕີ​ເຢ​ໂວ ຂອງມົ​ສ​ກູ ​ແລ້ວ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຕອນ​ຮັບ​ໂດຍ​ພໍ່​ຂອງ​ນາງ ແລະພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ແຍ້​ກັນ ນາງ​ບູ​ຕີ​ນາ ອາ​ຍຸ 30 ປີ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງໃໝ່​ໃດໆ ຕໍ່​ສະ​ຖານ​ນະ​ການ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ນາງ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງ​ກັບ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ. ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ນາ​ຮູ້​ສຶກ “ສະ​ບາຍ​ດີ” ແລະ​ດີ​ໃຈ “ທີ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ບ້ານ.” ນາງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕອນ​ຮັບ​ໂດຍ​ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ຊໍ່​ດອກ​ໄມ້​ມາ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ນາງ.

ນາງ​ສືບ​ຕໍ່​ຢືນ​ຢັນ​ການບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດໂດຍ​ລວມ​ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດ ຕໍ່​ການ​ກະ​ທຳ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊ​າດ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ຢູ່​ເທິງ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ຂອງ​ສາຍ​ການ​ບິນ Aeroflot ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ໄມ​ອາ​ມີ ຢູ່ນັ້ນ ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ກໍ​ໄດ້​ລຽນ​ແຖວ​ກັນ ເພື່ອ​ຂໍ​ສຳ​ພາດ​ນາງ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ເຮືອ​ບິນຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ລົງ​ຈອດ​ເທື່ອ. ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ “​ພວກ​ເຈົ້າ​ທັງຫຼາຍ ​ເກືອບ​ຮອດ​ບ້ານ​ແລ້ວ. ພຽງ​ຈັກ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ. ຂອບ​ໃຈ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ກຳ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າ ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ລົງ​ຈອດ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ເກີດ​ແລ້ວ.”

ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕ​ຈື່​ວ່າ ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ​ຂອງ​ນາງ ​ເປັນ “ທີ່​ເຈັບ​ປວດ​ແທ້ໆ ແລະ​ເປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ຍາວ​ນານ.” ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ນັ້ນ ນາງ​ກ່າວ​ຂອບ​ໃຈ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ຕໍ່​ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ. ນາງ​ໄດ້​ກ່າ​ວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຍອມ​ແພ້​ເລີຍ ເພາະ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຮູ້​ດີ​ວ່າ ຂ້​າ​ພະ​ເຈົ້າ ເຮັດ​ຈັ່ງ​ຊັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້.”


ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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