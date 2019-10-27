ສຳລັບຄົນບາງສ່ວນແລ້ວ ນາງມາເຣຍ ບູຕີນາ ແມ່ນເປັນສາຍລັບ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ເປັນ ຊາວຣັດເຊຍກະຕືລືລົ້ນໃນສິດທິຂອງການຄອບຄອງປືນເທົ່ານັ້ນ ນາງຍັງຢາກຈະປັບປຸງສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ກັບອາເມຣິກາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຕົກເປັນແພະຮັບບາບ ໂດຍອົງການຕໍ່ຕ້ານການສືບລັບສະຫະລັດທັງຫຼາຍ ທີ່ອາຄາດພະຍາບາດ.
ສ່ວນສຳລັບພວກຄົນອື່ນໆແລ້ວ ນາງມາເຣຍ ບູຕີນາ ແມ່ນເປັນສາຍລັບຂອງຣັດເຊຍ ເປັນສາຍລັບໃນຊີວິດຈິງ ຂອງພາບພະຍົນ Red Sparrow ໂດຍມີຜົມສີແດງທີ່ກົງກັບຕົວລະຄອນໃນເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຊກຊຶ່ມເຂົ້າໃນວົງນັກງານເມືອງອານຸລັກນິຍົມ ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຫຼື NRA ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຕິດຕໍ່ສື່ສານທາງລັບ ກັບບັນດານັກການເມືອງຜູ້ສຳຄັນໆ ແລະບັນດານັກການເມືອງຜູ້ທີ່ທະເຍີທະຍານ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພື່ອມີອິດທິພົນຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໃນເວລາທີ່ນາງໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນໄປຮອດບ້ານເກີດ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ແຊຣີເມຕີເຢໂວ ຂອງມົສກູ ແລ້ວ ກໍໄດ້ຖືກຕອນຮັບໂດຍພໍ່ຂອງນາງ ແລະພວກນັກຂ່າວຈຳນວນນຶ່ງທີ່ແຍ້ກັນ ນາງບູຕີນາ ອາຍຸ 30 ປີ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃໝ່ໃດໆ ຕໍ່ສະຖານນະການທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງກັບທາງການຂອງສະຫະລັດ. ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ນາຮູ້ສຶກ “ສະບາຍດີ” ແລະດີໃຈ “ທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາບ້ານ.” ນາງໄດ້ຖືກຕອນຮັບໂດຍພວກຄົນທີ່ນຳເອົາຊໍ່ດອກໄມ້ມາມອບໃຫ້ແກ່ນາງ.
ນາງສືບຕໍ່ຢືນຢັນການບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດໂດຍລວມ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ຍອມຮັບສາລະພາບຜິດ ຕໍ່ການກະທຳໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຊາວຕ່າງຊາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ. ໃນຂະນະຢູ່ເທິງຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນ Aeroflot ຈາກນະຄອນໄມອາມີ ຢູ່ນັ້ນ ບັນດານັກຂ່າວ ກໍໄດ້ລຽນແຖວກັນ ເພື່ອຂໍສຳພາດນາງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮືອບິນຍັງບໍ່ທັນລົງຈອດເທື່ອ. ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ “ພວກເຈົ້າທັງຫຼາຍ ເກືອບຮອດບ້ານແລ້ວ. ພຽງຈັກໜ້ອຍນຶ່ງ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ. ຂອບໃຈສຳລັບການສະໜັບສະໜຸນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ກຳລັງລໍຖ້າ ໃຫ້ເຮືອບິນລົງຈອດ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຢູ່ໃນບ້ານເກີດແລ້ວ.”
ນາງໄດ້ກ່າວຕຈື່ວ່າ ໂທດຈຳຄຸກຂອງນາງ ເປັນ “ທີ່ເຈັບປວດແທ້ໆ ແລະເປັນປະສົບການທີ່ຍາວນານ.” ກ່ຽວກັບການກັບຄືນມານັ້ນ ນາງກ່າວຂອບໃຈອີກເທື່ອນຶ່ງ ຕໍ່ຊາວຣັດເຊຍ ສຳລັບການສະໜັບສະໜຸນ. ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍອມແພ້ເລີຍ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ດີວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນບໍ່ໄດ້.”