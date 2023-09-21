ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ຫຼາຍເມືອງໃນຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນເສຍຊີວິດ.
ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ອະທິບາຍການກະທຳຂອງ ຣັດເຊຍ ນັ້ນວ່າ ເປັນ “ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນໃນຫຼາຍພາກພື້ນ.”
ທ່ານ ໂອເລັກແຊນເດີ ໂປຣກູດິນ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນເຄີສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກຖືກຕຶກທີ່ພັກອາໄສແຫ່ງນຶ່ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດສອງຄົນ ແລະ ຫ້າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານ ເຊີກີ ປັອບໂກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະຫານຂອງ ກີຢິບ, ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າຊາກຫັກພັງໄດ້ຕົກລົງໃສ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກລະບົບປ້ອງໄພທາງກັນອາກາດໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ຕົກ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ທ່ານ ວິຕາລີ ກລິຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ 7 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕຶກຫຼາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ຄາກີບ, ທ່ານ ໂອເລ ຊີນີຮູບອບ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄັ້ງໄດ້ຕົກໃສ່ເມືອງ ຄາກີບ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ 19 ລຳຢູ່ເໜືອທ້ອງຟ້າຂອງແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ທີ່ຖືກພະໜວກເອົາ ແລະ ທະເລດຳທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາຍັງໄດ້ຍິງໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ ຕົກສາມລຳຢູ່ເໜືອທ້ອງຟ້າຂອງພາກພື້ນ ເຄີສ, ແບລໂກຣອດ ແລະ ອໍລອຟ ຂອງ ຣັດເຊຍ.