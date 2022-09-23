ການປ່ອນບັດທີ່ຈັດໂດຍຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເຂດຢຶດຄອງຂອງຢູເຄຣນ ໃນການລົງປະຊາມະຕິທີ່ຖາມຜູ້ປ່ອນບັດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເຂດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ເປັນດິນແດນຂອງຣັດເຊຍຫຼືບໍ່.
ການປ່ອນບັດເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ເຂດລູຮານ ເຄີຊອນ ແລະບາງສ່ວນຂອງເຂດໂດແນັດ ແລະຊາໂປຣິສເຊຍ ຣັດເຊຍຢຶດຄອງຢູ່.
ການປ່ອນບັດໃນມື້ນີ້ ແມ່ນຖືກເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນຊ່ອງທາງນຶ່ງທີ່ຣັດເຊຍຈະໃຫ້ເຫດຜົນເພື່ອປະກາດຮວມເອົາຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຕົນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ອົງການວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການຮ່ວມມືໃນຢູໂຣບ ຫຼື OSCE ກ່າວວ່າ ການລົງປະຊາມະຕິດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.
ອົງການ OSCE ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ການເລືອກຕັ້ງ ຫຼືການລົງປະຊາມະຕິໃນດິນແດນຂອງຢູເຄຣນ ສາມາດທີ່ຈະປະກາດ ຫຼືດຳເນີນການໄດ້ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ດັ່ງນັ້ນ ແຜນການ ‘ລົງປະຊາມະຕິ’ ນີ້ ຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.”
ການປ່ອນບັດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອລະດົມກຳລັງທະຫານ ຫຼາຍເຖິງ 300,000 ຄົນເຂົ້າປະຈຳການ ສຳລັບ “ການປະຕິບັດງານພິເສດ” ຂອງທ່ານໃນຢູເຄຣນ.
ປູຕິນກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບໃນອາທິດນີ້ກ່ຽວກັບການລະດົມພົນເອີ້ນທະຫານກອງໜຸນເຂົ້າປະຈຳການ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຢູເຄຣນ ສາມາດບຸກຢຶດດິນແດນຄືນ ໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງບ້ານເກີດແລະອະທິປະໄຕຂອງຣັດເຊຍ.
ປູຕິນກ່າວວ່າ ປະເທດຕາເວັນຕົກພວມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍມີຄວາມອ່ອນແອແລະທຳລາຍຣັດເຊຍ ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ ປະເທດຂອງທ່ານຈະ “ໃຊ້ທຸກວິຖີທາງທີ່ຕົນມີຢູ່ ເພື່ອປົກປ້ອງຣັດເຊຍ ແລະປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ.”
ການປະທ້ວງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການລະດົມພົນທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູແລະຫົວເມືອງອື່ນໆ ຊຶ່ງຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບພວກເດີນຂະບວນຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຄົນແລ້ວ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວໃນລາຍງານສືບລັບຂອງຕົນໃນວັນສຸກມື້ ນີ້ວ່າ “ໃນໄລຍະ 3 ມື້ຜ່ານມານີ້ ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນສາມາດເຂົ້າຢຶດເອົາຫົວຫາດ ທາງແຄມຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳ ອອສຄິລ ໃນເຂດຄາກີບໂອບລາສ ສ່ວນຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ໃນເຂດໂດແນັດໂອບລາສນັ້ນ ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ບຸກໂຈມຕີເມືອງລາຍມານ ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳຊີເວີສະກີ ໂດແນັດ ຊຶ່ງຣັດເຊຍໄດ້ຢຶດເອົາໄປເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ. ສະຖານະການກ່ຽວກັບສະໜາມລົບຍັງມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແຕ່ເວລານີ້ ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນພວມກົດດັນຕໍ່ດິນແດນຣັດເຊຍ ທີ່ມີການພິຈາລະນາວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດສົງຄາມຂອງຕົນ.”