ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກເກາະງູ ຫຼື Snake Island ຊຶ່ງເປັນສັນຍາລັກໃນການຕໍ່ຕ້ານຂອງຢູເຄຣນ ນັບແຕ່ມົສກູ ໄດ້ຮຸກຮານເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອ 4 ເດືອນກ່ອນນັ້ນ.
ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ເກາະໃນທະເລດຳ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບເມືອງທ່າໂອແດັສສາ ເພື່ອເປັນບ່ອນເປີດສາກໂຈມຕີ ຫຼັງຈາກຢຶດມາໄດ້ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມ ຊຶ່ງໄດ້ທຳການໂຈມຕີຕໍ່ຢູເຄຣນຈາກເກາະແຫ່ງນີ້ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງການສົ່ງເຄື່ອງຂອງຈາກທ່າກຳປັ່ນຂອງຢູເຄຣນ.
ແຕ່ຢູເຄຣນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ຖອນອອກໄປແລ້ວ ແລະເວົ້າວ່າ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກຳລັງຢູເຄຣນຍິງຖະຫຼົ່ມເກາະດັ່ງກ່າວດ້ວຍລູກສອນໄຟແລະປືນໃຫຍ່ ໃນຕອນກາງຄືນ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ທະຫານຣັດເຊຍທີ່ເຫຼືອ ພາກັນຫຼົບໜີໄປດ້ວຍເຮືອໄວ 2 ລຳ.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການທຳນຽບຂອງປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ທ່ານແອນດຣີ ເຢີແມັກ ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການຖອນກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍອອກໄປຈາກເກາະດັ່ງກ່າວ. ທ່ານເຢີແມັກຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ບໍ່ມີທະຫານຣັດເຊຍ ຢູ່ເທິງເກາະງູອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ກອງທັບຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍ.”
ນຶ່ງໃນບົດທຳອິດ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຂອງຢູເຄຣນຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ເກາະງູ ເວລາກຳປັ່ນທຸງ ມອສໂກວາ ຂອງຣັດເຊຍໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ໆ ແລະທວງໃຫ້ພວວກທະຫານຢູເຄຣນໃນເກາະດັ່ງກ່າວຍອມຈຳນົນ.
ຄຳຕອບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຄື “ກຳປັ່ນຣັດເຊຍ ໄປນະລົກຊະ!” ຊຶ່ງພາໃຫ້ກຳປັ່ນລຳນັ້ນຂອງຣັດເຊຍເປີດສາກຍິງຖະຫຼົ່ມດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ແລະທະຫານຢູເຄຣນຢູ່ເທິງເກາະໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍອມຈຳນົນ.
ຕໍ່ມາຢູເຄຣນໄດ້ຈົມກຳປັ່ນ ມອສໂກວາ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະຢູເຄຣນໄດ້ໃຊ້ຮູບກຳປັ່ນລົບແລະເກາະງູຢູ່ໃນສະແຕັມ ທີ່ພິມອອກມາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນໄດ້ຖອນອອກຈາກເກາະນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງ “ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກຂອງມິດຕະພາບ” ຫຼັງຈາກຕົນໄດ້ເສັດສິ້ນພາລະກິດຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ. ທາງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍຍັງເວົ້າວ່າ ການຖອນໂຕດັ່ງກ່າວແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ແຊກແຊງໃນການສົ່ງ ອອກອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນ ທັງໆທີ່ອົງການຕິດຕາມຂອງໂລກໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກນັ້ນ. ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແລ້ວພາກຕາເວັນອອກກາງ ແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສ ເຂົ້າເບລ່ ຈາກຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍ.