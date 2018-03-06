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​​​​​​​​​ຣັດ​ເຊຍ ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ພ້ອມທີ່​ຈະໃຫ້ການ​ຮ່ວມມື ກັບອັງກິດ ໃນການ​ສືບສວນ ​ອະດີດສອດແນມ

​ທ່ານ ດີ​ມີ​ທຣີ ​ແພັສຄອບ​ (Dmitry Peskov)ໂຄ​ສົກ​ຂອງປະທານາ ທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ​ທ່ານ ວລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ທີ່ວັງ ວັງເ​ຄຣມລິນ ມົສກູ, ປະເທດຣັດເຊຍ, 27 ມີນາ 2017.

​ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື​ນີ້ ວ່າ ຕົນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ມາ​ເທື່ອ ​ແຕ່​ວ່າ​ກຽມ​ພ້ອມ ທີ່​ຈະໃຫ້ການ​ຮ່ວມມື​ ໃນການ​ສືບສວນ​ຂອງພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັງກິດ ​ກ່ຽວກັບ​ຄະດີ​ຂອງ​ອະດີດ​ນັກສືບຣັດ​ເຊຍ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກສາ​ພະຍາ​ບານ ທີ່​ມີອາ​ການ​ສາຫັດ ຫຼັງ​ຈາກທີ່​ໄດ້​ຖືກສານ​ຊະນິດ​ນຶ່ງ ທີ່​ຍັງບໍ່​ຊາບ​ວ່າແມ່ນ​ຫຍັງ​ນັ້ນ.

ສື່ມວນຊົນຂອງຂ່າວ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ລະບຸ​ວ່າ ຊາຍ​ຜູ້​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ສກຣີປາລ (Sergei-
Skripal) ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ລີ້​ໄພຢູ່ໃນ​ອັງກິດ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ແລກປ່ຽນສອດ
ແນມລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ປີ 2010.

​ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ວັງເ​ຄຣມລິນ ທ່ານ ດີ​ມີ​ທຣີ ​ແພັສຄອບ​ (Dmitry Peskov) ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​
ອັງຄານ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນນັ້ນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ເສົ້າ​ແລະ​ວ່າ ລັດຖະບານຣັດ​ເຊຍ ບໍ່ມີ​
ຂໍ້​ມູນ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ເລີຍ.

ທ່ານ ສກຣີປາລ ​ໄວ 66 ປີ ​ແລະ​ແມ່ຍິງ​ໄວ 30 ປີ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ບໍ່​ຮູ້​ເມື່ອຄີງ ຢູ່​ທີ່​ມ້າ​ນັ່ງແຫ່ງນຶ່ງ ​ໃນຮ້ານ​ສັບພະ​ສິນຄ້າ ​ທີ່​ເມືອງ ຊາ​ລິສ​ເບີຣີ ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງວັນ​ອາທິດ
ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

ຕຳຫຼວດທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ​ໄດ້​ລະບຸໂຕບຸກຄົນ​ສອງ​ ໂດຍກະປະມານ​ອາຍຸຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
​ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ທັງ​ສອງ​ຄົນນີ້ ​ທີ່ເຊື່ອ​ວ່າ​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ ​ແລະ​ບໍ່ປາກົດວ່າ​ໄດ້​ເຫັນບາດ​ແຜ
ພາຍ​ນອກແລະ​ໄດ້​ນຳສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ໂຮງພະຍາບານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ເຂດຊາ​ລິສ​ເບີຣີ.”

ທ່ານ​ເຄຣກ ​ໂຮ​ລ​ເດັນ (Craig Holden) ຮອງ​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ​ຊົ່ວ​ຄາວ
ໃນ​ ເຂດວິລຕ໌ຊາຍ​ (Wiltshire) ກ່າວ​ວ່າ “ບຸກຄົນ​ທັງ​ສອງ​ກຳລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກສາ
​ພະຍາ ບານ​ ຍ້ອນຖືກສານ​ທີ່ຍັງ​ບໍ່​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ນັ້ນ. ບຸກຄົນທັງ​ສອງ​ແມ່ນ​ມີອາການ
ສາຫັດ ​ແລະ​ວ່າຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ດູແລ​ແບບ​ສຸກ​ເສີນ​ຢູ່.”

ທ່ານ ໂຮ​ລ​ເດັນ ກ່າວ​ວ່າ ​ຍ້ອນການ​ສືບສວນ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ເລີ້ມຕົ້ນ “ພວກ​ເຮົາຈຶ່ງ​ຍັງ​ບໍ່​
ສາມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຫຼື​ບໍ່.”

ທ່ານ ສກຣີປາລ ແມ່ນ​ໄດ້ຖືກ​ພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນຣັດ​ເຊຍ ຍ້ອນ​ສອດແນມໃຫ້
ແກ່ໜ່ວຍ​ສືບລັບ MI6 ຂອງອັງກິດ ​ແລະ​ໄດ້​ຖືກຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ ​ໃນ​ປີ 2006 ຖານທໍລະ​ຍົດ​ຕໍ່ນັກສືບຣັດ​ເຊຍ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ກັບ​ອັງກິດ. ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບການໃຫ້ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ ​ໃນ​ປີ
2010 ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ການ​ແລກປ່ຽນສອດແນມ ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ
ກັບຣັດ​ເຊຍ.

ສາຍ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ອັງກິດ ​ແລະຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຊຸດໂຊມລົງ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ອະດີດນັກ​ສືບ​ຂອງ ອົງການ KGB ທ່ານອາ​ເລັກ​ຊານ​ເດີ ລິ​ຕວີ​ເນັນ​ໂກ (Alexander Litvinenko) ​ໄດ້​ຖືກ​ວາງຢາ​ພິດ ​ຢູ່​ອັງກິດ ໃນປີ 2006. ການສືບສວນຂອງອັງກິດ​ໄດ້​ສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານ ລິ​ຕວີ​ເນັນ​ໂກ ອາດ​ໄດ້​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້ສັງຫານ ໂດຍປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ​ທ່ານ ວລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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