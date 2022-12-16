ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ເຕືອນສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ແພັດທີອັອດ ທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງມົສກູຈະພິຈາລະນາວ່າ ເປັນ “ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ທ້າທາຍ” ທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຈາກວັງເຄຣັມລິນ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານນາງມາຣີອາ ຊາກາໂຣວ່າ ກ່າວວ່າ ການສົ່ງລະບົບລູກສອນໄຟແພັດທຣີອັອດໄປຕ້ານຢັນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ອາດເປັນການເພີ້ມທະວີບົດບາດ ຂອງສະຫະລັດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານກີຢິບ ຮັບມືກັບການເຮັດສົງຄາມເປັນເວລາ 10 ເດືອນ ແລະ “ອາດຈະມີສ່ວນພົວພັນກັບຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ.”
ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ມົສກູອາດຈະຕອບໂຕ້ແບບໃດ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຄວນຈະ “ເຮັດການສະຫຼຸບທີ່ຖືກຕ້ອງ” ຈາກການເຕືອນຂອງຣັດເຊຍທີ່ວ່າ ອຸບປະກອນທີ່ສະໜອງໂດຍສະຫະລັດ ແມ່ນເປົ້າໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງຮັດເຊຍ. ດ້ວຍການຈັດສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ຢູເຄຣນນັ້ນ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນໄດ້ “ກາຍເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງແທ້ຈິງ” ຢູ່ໃນສົງຄາມ.
ໃນອາທິດນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະສົ່ງ ລະບົບລູກສອນໄຟແພັດທຣີອັອດ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນຕ້ອງການເພື່ອປ້ອງກັນໂຕຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນໆ ຮວມທັງໂຮງໄຟຟ້າແລະໂຮງງານນ້ຳປະປາ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງທຳນຽບຂາວ ແລະທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວຢູ່ສະເໝີມາວ່າ ການສະໜອງຢູເຄຣນດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດແມ່ນບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນແຕ່ມາຈົນຮອດອາທິດນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ທັນສົ່ງ ລະບົບລູກສອນໄຟແພັດທຣີອັອດໄປໃຫ້ເທື່ອ. ແນວໃດກໍຕາມຍ້ອນຍັງສືບຕໍ່ມີການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຢູເຄຣນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໄປໃຫ້.
ນອກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຍັງໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະຂະຫຍາຍການຝຶກແອບທາງທະຫານໃຫ້ແກ່ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງຊຸມເດືອນລະດູໜາວ ຊຶ່ງການຝຶກແອບນີ້ຈະມີຂຶ້ນ ທີ່ຄ້າຍຝຶກກຣາເຟັນໂວເອີໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ.