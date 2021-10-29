ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຕືອນ ເທີກີ ຫລັງຈາກ ມີການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ

ໂຄສົກຂອງເຄຣມລິນໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຂາຍອາວຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ເທີກີ ໃຫ້ ຢູເຄຣນ ແມ່ນເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ພາກພື້ນ.
ຄໍາເຕືອນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການເຜີຍແຜ່ວີີດີໂອຂອງ ກີຢິບ (Kyiv) ໃນມື້ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລືໂດຣນ ເຊິ່ງຜະລິດໂດຍ ເທີກີ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນຕາເວັນອອກ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍຣັດເຊຍ.
ນັກວິເຄາະດ້ານການປ້ອງກັນອິດສະຫລະ ທ່ານອາດາ ເມັບລູໂຕກລູ (Arda Mevlutoglu) ກ່າວວ່າ ໂດຣນຂອງ ເທີກີ ນັ້ນ ອາດຈະເປັນການປ່ຽນເກມໃນການຕໍ່ຕ້ານກັບກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນ, ເຊິ່ງມີການຕໍ່ສູ້ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014.
ໂດຣນຕິດອາວຸດອັນດຽວປະກອບດ້ວຍລູກລະເບີດສອງໜ່ວຍ ສາມາດທີ່ຈະທໍາລາຍໜ່ວຍປ້ອງກັນໄດ້ທັງໝົດ, ຫລື ລະບົບສົງຄາມທາງເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ທີ່ມີລາຄາແພງ, ຫລື ທໍາລາຍພາຫະນະຕິດອາວຸດບາງຊະນິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜອງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກອງທັບທີ່ປະເຊີນກັບໄພຄຸກຄາມທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ.
ກີຢິບ (Kyiv) ໄດ້ຊື້ໂດຣນຂອງ ເທີກີ ຈໍານວນຫລາຍ ແລະໃນເດືອນນີ້ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະຜະລິດຂຶ້ນຕື່ມຢູ່ໃນຢູເຄຣນເອງ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດທີ່ນັກວິເຄາະ ອອສເກີ ອັນລູຮິຊາຣ໌ຊິກລີ (Ozgur Unluhisarcikli) ຈາກກອງທຶນ ຈອຣຈ໌ ມາຣ໌ຊອລ (George Marshall) ກ່າວວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ ມົສກູ ມີຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ. ໂດຣນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນ ເທີກີ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນໄຊຊະນະຂອງ ອາເຈີບາຍຈານ (Azerbaijan) ເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກອງທັບ ອາເມເນຍ ກ່ຽວກັບຂໍ້ພິພາດທາງເຂດແດນ ນາໂກໂນ-ຄາຣາບາກ (Nagorno-Karabakh).
ເຊິ່ງທ່ານອັນລູຮິຊາຣ໌ຊິກລີ ກ່າວວ່າ “ການທີ່ ເທີກີ ມອບໂດຣນໃຫ້ ອາເຈີບາຍຈານ ແມ່ນເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການສູ້ຮົບ, ແລະ ຣັດເຊຍ ກໍຮູ້ເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.”
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງນັກວິເຄາະ, ເທີກີຍັງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການໃຊ້ໂດຣນຢູ່ໃນ ຊີເຣຍ ແລະລີເບຍ ນໍາອີກດ້ວຍ.
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