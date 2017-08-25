ຣັດເຊຍ ແລະ ສຫລ ຕິຕຽນກັນວ່າ ໃຊ້ກໍາລັງທະຫານ ເພື່ອສ້າງອິດທິພົນ ໃນອັຟການິສຖານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລັດ ຕ່າງກໍກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນ ໃນວັນພະຫັດວານ
ນີ້ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ອັຟການິສຖານ ໂດຍໄດ້ຕິຕຽນຊຶ່ງກັນແລະກັນ.
ຢູ່ນະຄອນຫລວງມົສກູ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ເສຍໃຈທີ່ເຫັນວ່າ ສິ່ງທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຍຸດທະສາດໃໝ່ກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານຂອງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກໍຄື “ການຄຸ້ມຄອງໂດຍວິ
ທີການໃຊ້ກຳລັງ.” ທ່ານ Sergey Lavrov ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແນ່ໃຈວ່າ ນີ້ແມ່ນທິດ
ທາງທີ່ບໍ່ເປັນຜົນຫຍັງດີເລີຍ."
ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍ ວີໂອເອ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດຄົນນຶ່ງກ່າວ
ວ່າ ອັນທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ວາງອອກຢູ່ໃນຖະແຫລງການຜ່ານທາງໂທລະພາບທີ່ເບິ່ງ
ກັນທົ່ວປະເທດໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ “ມັນບໍ່ມີພຽງແຕ່ເປັນຍຸດທະສາດທາງທະຫານ
ເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີທັງພາກສ່ວນທີ່ເປັນການທູດ, ການເມືອງ ແມ່ນກະທັງດ້ານເສດຖະກິດ
ປະກອບຢູ່ນໍາຍຸດທະສາດທີ່ວ່ານັ້ນ. ເພາະສະນັ້ນ ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຕົວຈິງ ທີ່ເວົ້າ
ວ່າ ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຍຸດທະສາດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການທະຫານເທົ່ານັ້ນ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ພວກຣັດເຊຍ “ໄດ້ມີການໂຄສະນາຊວນ
ເຊື່ອຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເປັນການດີກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.”
ຣັດເຊຍຍັງພະຍາຍາມອ້າງວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອັນທີ່ຮ້ອງວ່່າ
ລັດອິສລາມ ຫລື IS ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ “ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງເສກສັນປັ້ນຂຶ້ນມາ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຊອກການທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງ
ພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະປັ້ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງ
ສະຫະລັດຂຶ້ນມາ. ສິ່ງນັ້ນ ບໍ່ເປັນທີ່ແປກໃຈແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດວ່າຣັດເຊຍເຫັນຕົນເອງວ່າ ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງສະຫະລັດເພື່ອສ້າງອິດທິພົນຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງມົສກູກ່ຽວກັບກຸ່ມ IS ເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ພິຈາລະນາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມຕານລາບານ.
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