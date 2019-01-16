ຣັດເຊຍ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມກ້າວໃນການ
ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງວໍຊິງຕັນ ທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍາອາ
ວຸດນິວເຄລຍ ສະບັບປີ 1987 ເພາະເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ມົສກູ ໄດ້ລ່ວງລະເມີດເງື່ອນໄຂ
ຂອງມັນ.
ອົງການຂ່າວ Tass ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ
ທ່ານ ເຊີເກ ຣີຢາບຄັອຟ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັບ ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ອານເດຣ ທັອມສັນ ໃນນະຄອນ ເຈນີວາ ວ່າ “ໂດຍ
ທົ່ວໄປແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຍັງ. ນະໂຍ
ບາຍ ສະຫະລັດ ໄດ້ຢຸດຊະງັກ ໃນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງຢ່າງເດັດ
ຂາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ຝ່າຍ ສະຫະລັດ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວວ່າ “ຜິດຫວັງ.”
ສົນທິສັນຍາກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ ທີ່ມີອາຍຸສາມສິບປີນັ້ນ ໄດ້ຫ້າມ ການ
ຜະລິດ, ທົດລອງ ແລະ ສົ່ງເຂົ້າປະຈຳການລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກພື້ນດິນ ແລະ ລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ມີໄລຍະ 500 ຫາ 5,500 ກິໂລແມັດ. ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະອອກຈາກສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 2 ກຸມພານີ້ ເພາະ
ວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະເມີດມັນ.
ທ່ານ ຣີຢາບຄັອຟ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການສິ້ນສຸດສົນທິສັນຍາ
ດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຢ່າງສິ້ນເຊີງນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຝ່າຍ ອາເມຣິກາ.” ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ທຸກຢ່າງ ແລະ ວ່າລັດຖະ
ບານ ວໍຊິງຕັນ ບໍ່ປາກົດວ່າມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະທຳການເຈລະຈາຕໍ່ໄປ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ທຳລາຍລູກສອນໄຟຕ່າງໆ ທີ່ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ອ້າງ
ວ່າ ລ່ວງລະເມີດຕໍ່ສົນທິສັນຍາ.
ທ່ານ ຣີຢາບຄັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສະເໜີຈັດການເຈລະຈາເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃດໆຈາກ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ຣີຢາບຄັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວສຳລັບການເຈລະຈາ ໃນພື້ນ
ຖານຂອງຄວາມເທົ່າທຽມ, ເຄົາລົງເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ແລະ ປາສະຈາກການຍື່ນຄຳ
ຂາດໃດໆ.
ທ່ານ ຣີຢາບຄັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນວັນສຸກຈະມານີ້ ຣັດເຊຍ ຈະຈັດກອງປະຊຸມລາຍ
ງານໃຫ້ບັນດານັກການທູດ ຢູໂຣບ ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບຂອງການເຈລະຈານັ້ນ.
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