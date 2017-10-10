ວັງ Kremlin ເຕືອນວ່າ ຕົນຈະຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງວິທະຍຸ Radio
Free Europe ແລະ Radio Liberty ໃນຣັດເຊຍ ຖ້າຫາກວ່າ ວໍຊີງຕັນ ຈະສືບຕໍ່
ຈຳກັດຮັດແຄບຕໍ່ສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ໃນສະຫະລັດ.
“ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງອົງການຂອງທ່ານ ອາດຈະໄດ້ຖືກເພັ່ງເລັງ ໃນການຈຳກັດ
ຮັດແຄບໃນດ້ານລັດຖະທຳມະນູນຂອງລັດຖະບານກາງຣັດເຊຍ,” ຊຶ່ງແມ່ນຄຳເວົ້າ
ທີ່ຂຽນໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ Current Time, RFE/RL ທີ່ເປັນພາສາຣັດເຊຍ
ໃນຕາໜ່າງໂທລະພາບທີ່ຖ່າຍທອດກັບສື່ທີ່ປະສານງານກັບ Voice of America.
3 ສະຖານີຂອງ RFE/RL ວິທະຍຸ Svoboda, RFE/RL ທີ່ເປັນພາສາຣັດເຊຍ
ພະແນກ Tatar-Baskkir Idel Realii ແລະໂຕະ Crimean ຂອງຜະແນກຢູເຄລນ
ກໍໄດ້ຮັບຈົດໝາຍພວກນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ວ່າບາດກ້າວຕ່າງໆ ທີ່ຈະນຳອອກມາ ຈະເປັນ
ຢ່າງໃດ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະລັດວ່າ ໃຫ້ຈັດແຈງ ໃຫ້ອັນທີ່ລະບຸວ່າ ເປັນການກົດດັນ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຕືອນໃຫ້ແກ່ທັງສອງສື່ ທັງສື່ທີ່ Kremlin ໃຫ້ທຶນ ໃນສະຫະລັດ
ອັນມີ ໂທລະພາບດາວທຽມ RT ແລະ website Sputnik ນັ້ນ.
ສື່ທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍລັດຖະບານຣັດເຊຍ ຄື RT ແມ່ນໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ໃນລາຍງານສືບລັບ
ສະຫະລັດ ວ່າ ເປັນຊ່ອງທາງສຳຄັນອັນດັບຕົ້ນ ໂດຍວັງ Kremlin ທີ່ປະກາດວ່າ
ມີອິດທິພົນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ປີ 2016 ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາ
ທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດຕະຫຼອດມາ.
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