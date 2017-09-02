ການເຂ່ງຂັນອາວຸດແບບດີຈີຕອລ ຫລືອາວຸດໃຊ້ໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນລະບົບຄອມພີວເຕີ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຣັດ ເຊຍຈະເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນສ່ວນໜຶ່ງໂດຍຄໍາເຫັນໃໝ່ຂອງທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ.
ໃນການໂອ້ລົມກັບນັກສຶກສາຣັດເຊຍໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ Putin ເອີ້ນ ປັນຍາ
ປະດິດວ່າ “ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ “ເປັນອະນາຄົດຂອງຣັດເຊຍເທົ່ານັ້ນ” ແຕ່ “ມັນຍັງເປັນ
ອະນາຄົດຂອງ ມວນມະນຸດທັງໝົດ."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ "ຜູ້ໃດຫາກເປັນຜູ້ນໍາໃນຂົງເຂດນີ້ ຜູ້ນັ້ນກໍຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງໂລກ."
"ໂອກາດດ້ານນີ້ແມ່ນມີຢ່າງມະຫາສານ ແລະໄພນາບຂູ່ ກໍຍາກທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້
ປັດຈຸບັນນີ້."
ພວກເຈົ້າໜ້າສືບລັບລະດັບສູງໄດ້ເຕືອນສະເໝີມາກ່ຽວກັບ "ການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນໄປ
ຢ່າງຕະຫລອດການ" ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ, ໂດຍທີ່ການແຂ່ງຂັນນັ້ນ
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ໃນຂົງເຂດດີຈີຕອລ ຫລືການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບຄອມພີວເຕີ.
ອົງການສືບລັບທາງທະຫານ ຫລື DIA ໄດ້ຊອກຫາທາງເພີ້ມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ
ໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນການໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ຫລື AI ເປັນການສະເພາະ
ໂດຍການຍື່ນມືອອກໄປຫາຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາເອກະຊົນແລະຂະແໜງການສຶກສາ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບຂອງສະຫະລັດ.
ທີ່ເຫັນໆກໍຄືຣັດເຊຍ ແລະຈີນແມ່ນເປັນປະເທດຕູ່ແຂ່ງສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດໃນຂົງ
ເຂດດີຈີຕອລ ແລະໄດ້ອອກແຮງພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ເຊັ່ນປັນ
ຍາປະດິດ ແລະການຄໍານວນເລກເຂົ້າໃນຫລັກການຕໍ່ສູ້-ສົງຄາມຂອງຕົນ.
ນາຍພົນ Vincent Stewart ອໍານວຍການອົງການ DIA ທີ່ກໍາລັງຈະລົງຈາກຕໍາແໜ່ງ
ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມນັກຂ່າວນ້ອຍໆກຸ່ມໜຶ່ງ ຊຶ່ງລວມທັງ VOA ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຈໍາໄວ້ໃນສະໝອງສະເໝີໃນຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ການທໍາສົງຄາມໃນສັດຕະວັດ 21 ແມ່ນ
ການໃຊ້ຄວາມສະຫລາດຂອງສະໝອງຫລາຍເທົ່າກັນກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງຮ່າງ ກາຍ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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