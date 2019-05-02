ສະພາບວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ໄດ້ກາຍເປັນສະໜາມລົບທີ່ສູ້ຢັນກັນໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າຕ່າງໆ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຣັດເຊຍ.
ພາຍຫລັງທີ່ມີການສົນທະນາກັນທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກັບທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣັອຟ (Sergey Lavrov) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ໃນ ວັນພຸດວານນີ້ແລ້ວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ “ຈະມີຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ” ຖ້າສະຫະລັດຫາກຍັງສືບຕໍ່ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ກະຊວງດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ "ເອົາບາດກ້າວທີ່ຮຸນແຮງ."
ສ່ວນກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ແມ່ນມິດງຽບກວ່າ ພຽງແຕ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ແລະຄິວບາເປັນການ "ເຮັດໃຫ້ເວເນຊູເອລາຂາດສະຖຽນລະພາບ."
ແຕ່ວ່າ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານຈອນ ບອລຕັນ (John Bolton) ກ່າວວ່າ "ອັນນີ້ແມ່ນຊີກໂລກຂອງພວກເຮົາ. ມັນບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ຣັດເຊຍຄວນຈະເຂົ້າມາແຊກແຊງ. ອັນນີ້ເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາ. ມັນຈະບໍ່ນຳໄປສູ່ການປັບປຸງສາຍສຳພັນໃຫ້ດີຂຶ້ນເລີຍ.”
ທ່ານພອມພຽວກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ອີກວ່າ ສະຫະລັດກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດການທາງທະຫານຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ "ຖ້າຫາກວ່າມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສະຫະລັດຈະເຮັດ.”
ແຕ່ທ່ານພອມພຽວ ແລະປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຢ່າງເຈາະຈົງ ວ່າ ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ທີ່ຈະເປັນເລື້ອງເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດເຂົ້າໄປແຊກແຊງທາງທະຫານ.
ຂະນະດຽວກັນ, ຫົວໜ້າດ້ານການທູດຂອງຄິວບາ ກໍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງສະຫະລັດທີ່ເວົ້າວ່າ ມີທະຫານຂອງຄິວບາໄປປະຈຳຢູ່ພາກພື້ນດິນຂອງເວເນຊູເອລານັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າຊາວຄິວບາ 20,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລານັ້ນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນພະນັກງານການແພດ.
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Cuba denies troops in Venezuela
ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ໃນນາມທີ່ເປັນພາຄີຢູ່ຮ່ວມຊີກໂລກດຽວກັນ ຄິວບາ ແລະເວເນຊູເອລາມີສິດທາງດ້ານອະທິປະໄຕ ທີ່ຈະມີການຮ່ວມມືກັນໃນດ້ານການທະຫານ ແລະດ້ານການສືບລັບ.
ຄິວບາແລະຣັດເຊຍ ເປັນພັນທະມິດຂອງເວເນຊູເອລາ ແລະລັດຖະບານສັງຄົມນິຍົມຂອງປະເທດນັ້ນມາເປັນເວລາດົນນານ. ຣັດເຊຍໄດ້ສະໜອງການສະໜັບທາງເສດຖະກິດ ແລະຍຸດໂທປະກອນທາງທະຫານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານທ່ານ ມາດູໂຣ ໃນຂະນະທີ່ເວເນຊູເອລານັ້ນ ສົ່ງນ້ຳມັນທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍພັນຕື້ໂດລາ ໄປໃຫ້ຄິວບາເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການແພດ.
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