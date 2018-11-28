ຣັດເຊຍ ຈະສົ່ງ ລູກສອນໄຟ ຕໍ່ຕ້ານ ອາກາດ ສະຍານ ໄປຍັງ ຄຣາຍເມຍ ຕື່ມອີກ

ກອງທັບຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ວ່າ ຕົນຈະເພີ້ມລູກສອນໄຟ ຕໍ່ຕ້ານທາງ
ອາກາດ ໃສ່ລະບົບປ້ອງກັນຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນແຫຼມຄຣາຍເມຍ ທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້
ຍຶດເອົານັ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ກຳລັງຂັດແຍ້ງກັນ
ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດ ເອົາກຳປັ່ນລົບຂອງຢູເຄຣນ 3 ລຳ ແລະ ພວກລູກເຮືອ ຢູ່ໃນທະເລດຳ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫາພວກທະຫານເຮືອ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນກຳປັ່ນລົບຂອງຢູເຄຣນ
ທັງ 3 ລຳ ນັ້ນ ວ່າ ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນນ່ານນ້ຳຂອງຣັດເຊຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະບໍ່ເອົາ
ຫົວຊາ ຕໍ່ການເຕືອນຕ່າງໆ ຈາກໜ່ວຍທະຫານຍາມຝັ່ງຂອງຣັດເຊຍ ເຊິ່ງ ເປັນການ
ກ່າວຫາ ທີ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະຕິເສດ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສານແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນເຂດຄຣາຍເມຍ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄຸມຂັງ ທະຫານ
ເຮືອຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ 12 ຄົນ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 24 ຄົນເປັນເວລາ 2 ເດືອນ.
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນມີກຳນົດຈະໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໄອຍະການເສິກໃນບາງຂົງເຂດຕາມຊາຍແດນຂອງຕົນ
ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ມີບັນດາປະເທດ
ໃນຢູໂຣບ ຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ໃຫ້ວາງ
ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ເພີ້ມອີກ.
ປະທານາທິບໍດີ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັງໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໄອຍະການເສິກ ຈະຊ່ອຍ“ເສີມ
ກຳລັງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປ້ອງກັນຂອງຢູເຄຣນ ທ່າມກາງການຮຸກຮານ
ທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ອີງຕາມກົດໝາຍສາກົນແລ້ວ ແມ່ນເປັນການຮຸກຮານແບບເລືອດ
ເຢັນໂດຍສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ.” ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ປ່ອຍໂຕພວກທະຫານ
ເຮືອ ແລະ ກຳປັ່ນລົບຂອງຕົນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນໃຈ ປະກາດໃຊ້ກົດໄອຍະການເສິກ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ ແອັງເກີລາ ເມີຣໂກລ ວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ເຢຍຣະມັນ ອາດຈະຊັກ
ຊວນ ໃຫ້ຢູເຄຣນ ຫລີກເວັ້ນ “ການກະທຳໃດໆທີ່ປາດສະຈາກການໄຕ່ຕອງ.”
ທ່ານ ປູຕິນ ແມ່ນມີກຳນົດ ຈະພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ
ທຣຳ ໃນສັບປະດານີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຈາກກຸ່ມ ຈີ-20 ຈະໄປ ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ປະເທດອາເຈັນຕິນາ.
ແຕ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດ ກັບ ໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສຕ໌ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ວ່າ “ບາງ
ທີ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະບໍ່ໄດ້ພົບປະກັນເລີຍ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈແມ່ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການອ່ານລາຍງານໂດຍລະອຽດ ກ່ຽວ
ກັບສະຖານະການທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນແລງວັນອັງຄານ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ມັກການຮຸກຮານ.”
ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານດມີຕຣີ ເພັສຄັອບ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ
ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບການຍົກເລີກ ການພົບປະ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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