ສະຖານະການສ່ວນຫຼາຍ ຂອງການບຸກລຸກໝົດປີຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນການຕໍ່ສູ້ໂດຍທະຫານບົກໃນພາກຕາພື້ນຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ, ສ່ວນນຶ່ງກໍເພາະວ່າ ກອງກຳລັງຂອງ ມົສກູ ແມ່ນຂາດແຄນລູກປືນໃຫຍ່, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອັງກິດ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້.
ໃນການປະເມີນຜົນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ລອນດອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຫຼັກຖານຫຼ້າສຸດນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກັນໃນ ຢູເຄຣນ. ນີ້ຄົງເປັນຜົນຂອງກອງບັນຊາການ ຣັດເຊຍ ສືບຕໍ່ທີ່ຈະຢືນຢັດຕໍ່ການດຳເນີນການໂຈມຕີທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມີການຕໍ່ສູ້ທະຫານບົກ.”
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້, ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ທະຫານເກນເຄື່ອນທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ຖືກສັ່ງໃຫ້ໂຈມຕີຈຸດທີ່ແໜ້ນແກ່ນຂອງຢູເຄຣນ, ທີ່ຕິດອາວຸດດ້ວຍ “ປືນ ແລະ ຊ້ວນເທົ່ານັ້ນ.” ຊ້ວນ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນອຸປະກອນທີ່ຖືກໃຊ້ສຳລັບການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍມືຕໍ່ມື.”
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງຊ້ວນ MPL-50 ແມ່ນລ້າສະໄໝແລ້ວໃນ ຣັດເຊຍ,” ແຕ່ “ມັນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງພຽງເລັກນ້ອຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບຂອງມັນໃນປີ 1869.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ສືບຕໍ່ໃຊ້ອາວຸດທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີຊັ້ນຕ່ຳ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະສ່ວນຫຼາຍຂອງສົງຄາມ. ນຶ່ງໃນທະຫານທີ່ຖືກເກນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ລາວບໍ່ໄດ້ທຳການກະທຽມຕົວຈິງ ຫຼື ທາງຈິດຕະວິທະຍາ” ສຳລັບການຕໍ່ສູ້ເລີຍ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກຳລັງທະຫານ ຢູເຄຣນ ທີ່ທຳການຕ້ານຢັນໃນເມືອງ ບາກມຸດ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບການກົດດັນ ຈາກກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫຼົບໜີອອກຈາກເມືອງທີ່ຖືກປິດລ້ອມດັ່ງກ່າວ.
ຕອນນີ້ມັນອັນຕະລາຍໂພດທີ່ຈະໜີອອກຈາກເມືອງ ບາກມຸດ ດ້ວຍຍານພາຫະນະ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ແທນກອງທັບບົກ ຢູເຄຣນ ຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP, ສະນັ້ນຕອນນີ້ພົນລະເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໜີດ້ວຍການຍ່າງ. ທະຫານ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຕິດຕັ້ງຂົວບັກໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພົນລະເຮືອນໃຫ້ໄປຮອດບ້ານ ໂຄຣໂມຟ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ຊາຍສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງໜັກໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມຫຼົບໜີຂ້າມຂົວຊົ່ວຄາວ, ອີງຕາມກອງທະຫານ ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ.