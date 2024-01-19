ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໑໙ ມັງກອນ ໒໐໒໔
ໂລກ

ຢູເຄຣນ ກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອຟື້ນຟູ ການເດີນທາງ ທາງອາກາດ ຄືນໃໝ່

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມພາບ - ເຈົ້າໜ້າທີ່ເທດສະບານ ເກັບຊາກເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ໃນບໍລິເວນທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ, ທ່າມກາງການໂຈມຕີຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ, ໃນໃຈກາງເມືອງຄາກິຟ, ປະເທດຢູເຄຣນ, ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024.
ແຟ້ມພາບ - ເຈົ້າໜ້າທີ່ເທດສະບານ ເກັບຊາກເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ໃນບໍລິເວນທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ, ທ່າມກາງການໂຈມຕີຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ, ໃນໃຈກາງເມືອງຄາກິຟ, ປະເທດຢູເຄຣນ, ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024.

ຢູ​ເຄ​ຣນ ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ “ຢ່າງ​ຂຸ້ນຂ້ຽວ ” ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທາງ​ອາ​ກາດ ທີ່ໄດ້​ຖືກ​ໂຈະ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເກືອບ 2 ປີ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້​.

ບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍແມ່ນສະຫນາມບິນສາກົນ ບໍຣີສປີລ (Boryspil), ເຊິ່ງຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ.

​ການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ປີ 2022 ​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້ເຂດ​ນ່ານຟ້າ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ປິດ​ລົງ​ຢ່າງ​ກະທັນຫັນ. ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ຜູ້​ທີ່​ມີຈຸດປະສົງຈະ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ​ ຕ້ອງເດີນທາງ​ໂດຍ​ທາງຖະໜົນ ​ຫຼື​ທາງ​ລົດ​ໄຟ.

ຢູເຄຣນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເບິ່ງວ່າ ການ​ເປີດ​ການ​ເດີນ​ທາງ ​ທາງ​ອາກາດ ​ຄືນ​ໃໝ່​ແມ່ນ​ບາດກ້າວນຶ່ງ ໃນການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ເສດຖະກິດ.

ທ່ານ ໂຣສຕີສະລາຟ ເຊີຣະມາ (Rostyslav Shurma), ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ ການປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມການສົນທະນາເພື່ອແລກປ່ຽນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງຢູເຄຣນ ໃນເມືອງດາວອສ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການສ້າງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ". "ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ສາມາດບອກພວກທ່ານ ໄດ້ເລີຍວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອຟື້ນຟູການເຊື່ອມຕໍ່ທາງອາກາດໃນຢູເຄຣນ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG