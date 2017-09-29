ບໍລິສັດ Twitter ຊຶ່ງໃຫ້ບໍລິການທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍບໍລິສັດນຶ່ງ ໄດ້ບອກຄະນະ
ກໍາມະການສືບລັບຂອງສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງຂອງສະຫະລັດວ່າ ຕົນໄດ້ປິດບັນ
ຊີຫລາຍກວ່າ 200 ບັນຊີ ຫລັງຈາກພົບເຫັນວ່າບັນຊີເຫລົ່ານັ້ນ ມີການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບຣັດເຊຍແລະພະຍາ ຍາມທີ່ຈະແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເມືອງຂອງສະຫະລັດ.
ການໃຫ້ການແບບປິດລັບດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການໃຫ້ການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້
ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງເດືອນນີ້ ກັບບໍລິສັດ Facebook ທີ່ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະເອົາການ
ໂຄສະນາທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຣັດເຊຍ 3,000 ເລື່ອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນສັງຄົມ ແລະການເມືອງ ທີ່ໄດ້ລົງໃນໜ້າເວັບໄຊຂອງບໍ
ລິສັດຕົນນັ້ນ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ.
ຄະນະກໍາມະການທັງສອງກໍາລັງກວດກາເບິ່ງ ການເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ
ແລະກວດເບິ່ງວ່າ ມີໃຜຢູ່ສະຫະລັດໄດ້ຊ່ວຍໃນການສົ່ງເນື້ອໃນຂອງເລື່ອງທີ່ບໍ່ຈິງ
ດັ່ງກ່າວ ໄປໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ Facebook ໃດນຶ່ງເປັນການສະເພາະ ຫລືບໍ່. ໃນກໍລະນີ
ຂອງ Twitter ນັ້ນ ວຽກງານກວດການີ້ ແມ່ນລວມທັງການກວດກາເບິ່ງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ບັນຊີຂີ້ໂກງທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອ ທໍາການກະຈາຍຂໍ້ມູນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.
ບໍລິສັດ Twitter ໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນການຂຽນຄໍາເຫັນ ຫລື ບລັອກ ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ໃນຈໍານວນບັນຊີປະມານ 450 ອັນທີ່ Facebook ໄດ້ເອົາໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຊຶ່ງຢູ່ໃນສ່ວນນຶ່ງຂອງການກວດວຽກຄືນຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ພວກເຮົາສະຫລຸບໄດ້ວ່າ ມີ 22 ບັນຊີທີ່ຄືກັນກັບບັນຊີຢູ່ໃນ Twitter. ບັນຊີທີ່ພວກເຮົາຊອກເຫັນເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກປິດແລ້ວ ຫລືບໍ່ກໍໄດ້ໄດ້ຖືກປິດລົງໃນທັນທີທັນໃດໂລດ ຍ້ອນໄດ້ຝ່າຝືນກົດລະບຽບຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງກວດພົບບັນຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລືເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີດັ່ງກ່າວເຫລົ່ານັ້ນອີກ 179 ອັນ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການຕໍ່ບັນຊີ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ໄດ້ລະເມີດລະບຽບການຂອງພວກເຮົາແລ້ວ."
ພ້ອມກັນນັ້ນ ບໍລິສັດ Twitter ຍັງເວົ້າວ່າ ເວັບໄຊຂ່າວ RT ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນ 274 ພັນ 100 ໂດລາເຂົ້າໃນການໂຄສະນາຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນໃນປີ 2016.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍລິສັດ Twitter ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວກໍຕາມ ພວກສະມາຊິກສະພາລະດັບສູງເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການຮັບມືກັບບັນຫານີ້ ຂອງບໍລິສັດ. ທ່ານ Adam Schiff ສະມາຊິກສະພາຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍເວົ້າວ່າ "ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ສ່ວນຫລາຍຂໍ້ມູນທີ່ Twitter ໃຊ້ໃນການກວດເບິ່ງບັນຊີ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຣັດເຊຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການວິໄຈຂອງບໍລິສັດ Facebook, ແລະເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ Twitter ຍັງມີວຽກງານກວດສອບທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເລິກເຊິ່ງ ແລະຄວາມໜັກຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຣັດເຊຍເຮັດຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການໂຄສະນາຫາສຽງການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ."
ໃນຂະນະດຽວກັນສະມາຊິກສະພາສູງ Mark Warner ຈາກລັດ Virginia ເວົ້າວ່າ ບໍລິ ສັດດັ່ງກ່າວ "ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຫລວງຫລາຍ... ເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງບັນຫານີ້, ເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງມັນຕໍ່ສະຖາບັນປະຊາທິປະໄຕ."
ການປະຊຸມກັບບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີດັ່ງກ່າວ ຜ່ານມາແມ່ນເປັນແບບປິດລັບ ແຕ່ວ່າຄະນະກໍາມະການສືບລັບຂອງທັງສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງກໍາລັງມີແຜນທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການຮັບຟັງຄໍາໃຫ້ການກ່ຽວກັບການໃຊ້ເຄື່ອງມືອອນລາຍທີ່ພົວພັນກັບການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້.
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