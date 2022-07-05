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ວັນພຸດ, 06 ກໍລະກົດ 2022
ໂລກ

ຣັດ​ເຊຍ ຫັ​ນ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ແຂວງ ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຍ່າງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຕຶກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ກັບ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ເມືອງ ລີ​ຊີ​ຈານ​ສ໌, ພາກ​ພື້ນ ລູ​ຮານ​ສ໌, 4 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2022.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ອັງ​ກິດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄາດ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ໃຊ້​ກົນ​ລະ​ຍຸດ​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຍຶດ​ເອົາ​ແຂວງ​ລູ​ຮານ​ສ໌ ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ທຳ​ການ​ຜັກ​ດັນ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ແຂວງ​ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ແລະ ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ພາກ​ພື້ນ ດອນ​ບາ​ສ ທັງ​ໝົດ.

ກະ​ຊວງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ການ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ພາກ​ພື້ນດອນ​ບາ​ສ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ຊ້າ ແລະ ການ​ສົ່​ງ​ປືນ​ໃຫຍ່​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ການ​ທຳ​ລາຍ​ເມືອງ ແລະ ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ການ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ເຂດ ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ແມ່ນ​ເກືອບ​ແນ່ ນອນ​ວ່າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີນີ້.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ແຂວງ ລູ​ຮານສ໌ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ກອງ​ທະ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຖອນ​ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ທີ່​ໝັ້ນ​ແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ເມືອງ ລີ​ຊີ​ຈານ​ສ໌.

ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ຕອນນີ້​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເມືອງ ຊີ​ເວີ​ສ໌, ເຟ​ໂດ​ຣິບ​ກາ ແລະ ບາກ​ມຸດ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ໂດ​ເນັດ​ສ໌, ​ເຊິ່ງປະ​ມານ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ ຣັດ​ເຊຍ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ເຊີ​ເກ ຊອຍ​ກູ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ຖືກ​ຖ່າຍ​ອອກ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ແຂວງ ລູ​ຮານສ໌. ໃນ​ການ​ຕອບ​ກັບ, ທ່ານ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ໜ່ວຍ​ຕ່າງໆ​ຂອງກອງ​ທັບ “ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ສົງ​ຄາມ ແລະ ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ, ໄຊ​ຊະ​ນະ” ໃນ​ແຂວງ ລູ​ຮານ​ສ໌, “ຄວນ​ພັກ​ຜ່ອນ, ແລະ ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ລູ​ຮານ​ສ໌ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ທ່ານ ເຊີ​ຮີ ໄຮ​ໄດ, ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AP ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຖອນ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ ລີ​ຊີ​ຈານ​ສ໌ ເພື່ອຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ຖືກ​ປິດ​ລ້ອມ.

ທ່ານ ໄຮ​ໄດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ເມືອງ​ລີ​ຊີ​ຈານ​ສ໌ ຈະ​ຖືກ​ປິດ​ລ້ອມ,” ໂດຍ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ກອງ​ທະ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ສາ​ມາດ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ​ອີກ​ດົນ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ບາດ​ເຈັບ ແລະ ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຈຳ​ນວນຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ທ່ານ ໄຮ​ໄດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ການ​ຖອນ​ຕົວ ແລະ ອົບ​ພະ​ຍົບ​ລວມ​ສູນ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ທຸກ​ຄົນ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເອົາ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທັງ​ໝົດ​ກັບ​ມາ​ນຳ, ຈາກ​ຈຸດນີ້, ການ​ຖອນ​ຕົວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ກັນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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