ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດການສະເໜີຕ່າງໆໃນວັນ
ເສົາວານນີ້ທີ່ວ່າ ຊາວ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ກ່ຽວກັບ
ການສົງໄສສືບລັບນັ້ນ ສາມາດແລກປ່ຽນກັບຄົນ ຣັດເຊຍ ຄົນນຶ່ງ.
ທ່ານ ພອລ ວີແລນ ອະດີດທະຫານນາວິກະໂຍທິນ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືສັນຊາດ ກາ
ນາດາ ອັງກິດ ແລະໄອເຣີແລນ ດ້ວຍນັ້ນ, ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ໃນ
ທ້າຍເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້. ການຈັບກຸມທ່ານໄດ້ນຳໄປສູ່ການຊ່າລືວ່າ ຣັດເຊຍ ອາດ
ໃຊ້ທ່ານເປັນການຕໍ່ລອງສຳລັບຊາວ ຣັດເຊຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສາລະພາບຜິດ ທີ່ດຳເນີນໜ້າທີ່
ເປັນນັກສືບຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.
ແຕ່ວ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຊີເກ ຣຽບກັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າມີການ ສົນທະນາ
ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການແລກປ່ຽນທີ່ພົວພັນກັບທ່ານວີແລນ ແລະນາງ ມາເຣຍ
ບູຕີນາ ນັ້ນແມ່ນຈະໄວໂພດ ເພາະວ່າທ່ານ ວີແລນ ບໍ່ທັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢ່າງເປັນ
ທາງການ ອີງຕາມບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ຣຽບກັອຟ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າທີ່ກ່າວໂດຍອົງການຂ່າວທາງການ RIA-Novosti
ວ່າ “ສຳລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບອັນນຶ່ງເພື່ອອັນນຶ່ງນັ້ນ ມັນເປັນ
ໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະພິຈາລະນາຄຳຖາມໃນເວລານີ້ ເມື່ອການກ່າວຫາ
ຢ່າງເປັນທາງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີເທື່ອ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ອີງຕາມອົງການອິນເຕີແຟັກ “ການກ່າວຫາຈະຖືກສະເໜີໃນອະນາຄົດ
ອັນໃກ້ນີ້.”
ລາຍງານຂ່າວ ຣັດເຊຍ ຈຳນວນນຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ໃຫ້ອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ບອກຊື່ວ່າ
ທ່ານ ວີແລນ ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາການສືບລັບ ທີ່ອາດມີໂທດຂັງຄຸກ
ເຖິງ 20 ປີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົງໃສຂອງ
ທ່ານ ວີແລນ ແລະ ທ່ານໄດ້ພິສູດຂັ້ນຕົ້ນພຽງແຕ່ວ່າ ເປັນຊາວ ອາເມຣິກັນ. ການພົບ
ເຫັນໂດຍບັງເອີນວ່າເປັນສັນຊາດ ການາດາ ອັງກິດ ແລະໄອເຣີແລນນັ້ນ ໄດ້ເປັນທີ່
ຮູ້ກັນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອນ ຮັນສແມນ ຈູເນຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ
ທ່ານ ວີແລນ ໃນວັນພຸດອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນຄຸກ ເລີຟັອກໂຕໂຟ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ມົສກູ ທີ່ມີອາຍຸ 130 ປີ, ເປັນສະຖານທີ່ໆທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ເຄັ່ງຄັດ. ອັງກິດ ການາດາ
ແລະໄອເຣີແລນ ໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກການເຂົ້າເຖິງສະຖານກົງສຸນໃຫ້ແກ່ທ່ານແລ້ວ.
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