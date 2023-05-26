ຣັດເຊຍແລະເບລາຣຸສ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມົສກູເກັບຮັກສາຫົວລະເບີດນິວເຄລຍສະໜາມທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຈຳນວນໃຫ້ຊາບ ໄວ້ໃນເບລາຣຸສ ໃນຂະນະທີ່ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນທີ 16 ແລ້ວ.
ວັງເຄຣັມລິນ ຈະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຫົວລະເບີດນິວເຄລຍໄລຍະໃກ້ ຢູ່ໃນເບລາຣຸສ. ບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ເວລາໃດຈຶ່ງຈະມີການສົ່ງຫົວລະເບີດດັ່ງກ່າວໄປຍັງເບລາຣຸສ ແຕ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາ ຢູ່ເບລາຣຸສ ຈະແລ້ວສຳເລັດພາຍໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ.
ສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ເຕືອນຣັດເຊຍ ຕໍ່ການນຳໃຊ້ຫົວລະເບີດນິວເຄລຍສະໜາມ ຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູເຄຣນ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າມົສກູກຳລັງຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ.
ຫົວລະເບີດນິວເຄລຍສະໜາມແມ່ນຕັ້ງໃຈສຳລັບນຳໃຊ້ເພື່ອສັງຫານທະຫານສັດຕູ ແລະທຳລາຍອາວຸດຍຸດທະພັນໃນສະໜາມລົບ. ຫົວລະເບີດດັ່ງກ່າວສາມາດຕິດຕັ້ງສຳລັບການໂຈມຕີໄລຍະໃກ້ ແລະມີຄວາມແຮງທີ່ຕ່ຳກວ່າຫົວລະເບີດສຳລັບລູກສອນໄຟຍຸດທະສາດໄລຍະໄກ ທີ່ສາມາດທຳລາຍຫົວເມືອງຕ່າງໆໄດ້ນັ້ນ.