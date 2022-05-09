ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະກວດກາການເດີນສວນສະໜາມໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະ ກ່າວຄຳປາໄສທີ່ຈະຖືກຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໂດຍກອງທັບຂອງທ່ານ.
ງານໃນວັນຈັນມື້ນີ້ຈະລະນຶກເຖິງການເອົາຊະນະພວກນາຊີ ເຢຍຣະມັນ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ. ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ອະທິບາຍການບຸກລຸກຢູເຄຣນວ່າເປັນການປະຕິບັດການ “ປາບປາມອິດທິພົນນາຊີ” ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນ ແລະ ພັນທະມິດປະເທດຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ທ່ານປູຕິນໄດ້ເປີດສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ສົງຄາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຍຸແຍ່.
ທ່ານນາງ ລິນດາ ທອມມັສ ກຣີນຟີລດ໌, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “State of the Union” ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າຣັດເຊຍ “ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງສະເຫຼີມສະຫຼອງ” ດ້ວຍການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ “ມີແຕ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການແຍກປ່ຽວຕົນເອງ” ໃນປະຊາຄົມໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງການໂຈມຕີໃສ່ພາກພື້ນ ດອນບາສ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ, ການຖິ້ມລະເບີດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງ ຖືກທຳລາຍກ້ຽງໃນແຂວງລູຮານສ໌.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອເມື່ອຕອນເດິກຂອງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ດັ່ງຜົນຂອງການໂຈມຕີໂດຍຣັດເຊຍໃສ່ເມືອງ ບີໂລໂຮຣິຟກາ ໃນພາກພື້ນລູຮານສ໌ນັ້ນ, ປະຊາຊົນປະມານ 60 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ພົນລະເຮືອນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລີ້ຢູ່ໂຮງຮຽນ, ລີ້ໄພຈາກການຖືກລະດົມຍິງໃສ່.”
ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ລູຮານສ໌ ທ່ານ ເຊີຮີ ໄຮໄດ ໄດ້ຂຽນໃນແອບພລີເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram ວ່າ ປະຊາຊົນ 30 ຄົນ ໄດ້ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອອກມາຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ໄດ້ສູນເສຍລູກປືນນຳວິຖີທີ່ແມ້ນຢຳຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ອາໄສລູກປືນເກົ່າທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຢຳກວ່າ.
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ “ການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີທີ່ແມ້ນຢ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່. ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈຕີ ເມືອງນ້ອຍໃຫຍ່ຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນຢ່າງ ໜັກໜ່ວງ ແລະ ຢ່າງບໍ່ຈຳແນກໂດຍ ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງພົນລະເຮືອນທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ.