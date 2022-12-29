ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍການລະດົມຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ລວມທັງຫຼາຍລູກທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ພ້ອມກັບເມືອງ ຄາກີບ.
ຜູ້ຊ່ວຍປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ມີໄຄໂລ ໂປໂດລຢັກ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຢ່າງໜ້ອຍ 120 ລູກ “ເພື່ອທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂ້າພົນລະເຮືອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.”
ການໂຈມຕີນັ້ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດສັນຍານເຕືອນໄພຂອງການໂຕມຕີທາງອາກາດ ໃນທົ່ວປະເທດ, ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດແມ່ນສາມາດທີ່ຈະຍິງລູກສອນໄຟທີ່ກຳລັງເຂົ້າມາຕົກຫຼາຍລູກ.
ເຈົ້າເມືອງ ຄາກີບ ທ່ານ ລໍ ເຕເຣກອບ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການລະເບີດຂຶ້ນ ໃນເມືອງຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາສິ່ງທີ່ຖືກຍິງ ແລະ ວ່າມັນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບບໍ່.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ, ລວມທັງການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ທຳລາຍສະຖານທີ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຜນການສັນຕິພາບ 10 ຈຸດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ຮັບຮູ້ເຂດແດນຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ຖອນກອງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າອອກ.
ວັງເຄຣັມລິນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳການປະຕິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍສືບຕໍ່ໃຫ້ການຢືນຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນ ຕ້ອງຮັບເອົາການອ້າງການຄວບຄຸມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການລົງປະຊາມະຕິຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ຖືກປະຕິເສດໂດຍ ຢູເຄຣນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ດັ່ງກັບການຫຼອກລວງ. ລວມທັງສີ່ພາກພື້ນຂອງ ຢູເຄຣນ ປະກອບດ້ວຍ ລູຮານສ ແລະ ໂດເນັດສ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ເຄີສັນ ກັບ ຊາໂປຣິສເຊຍ ໃນພາກໃຕ້.
ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດິມິທຣີ ເປັສກອຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນບໍ່ສາມາດມີແຜນການສັນຕິພາບສຳລັບ ຢູເຄຣນ ທີ່ບໍ່ພິຈາລະນາຄວາມເປັນຈິງຂອງທຸກມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ເຂດແດນຂອງ ຣັດເຊຍ, ດ້ວຍການເອົາສີ່ພາກພື້ນເຂົ້າເປັນຂອງຣັດເຊຍ. ແຜນການຕ່າງໆທີ່ບໍ່ພິຈາລະນາຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່ານີ້ ຈະບໍ່ສາມາດມີສັນຕິພາບໄດ້.”
ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູເຄຣນ ໃນການປະຊຸມລັບ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາສະມາຊິກສະພາໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີກັນຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ຄືເກົ່າ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ຍົກຍ້ອງປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ສຳລັບການນຳພາປະເທດຕາເວັນ “ເພື່ອຊອກຫາຄຸນຄ່າ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການອີກຄັ້ງ.”