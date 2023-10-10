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ໂລກ

ຣັດ​ເຊຍ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຖອນ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ​ຫ້າມ​ທົດ​ລອ​ງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ໂລກ

  • ວີໂອເອ
ໃນ​ພາບ​ຈາກວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ຫ້ອງ​ການ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຣັກ​ເຊຍ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລູກ​ສອນ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂ້າມ​ທະ​ວີບ​ຖືກ​ຍິງອອກ​ຈາກ​ທະ​ເລ ໂອ​ຄອ​ສ, ຣັດ​ເຊຍ, 12 ທັນ​ວາ 2020.

ໃນ​ສັນ​ຍານ​ນຶ່ງ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ອາດ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ເມືອງ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ມີ​ເວ​ລາ​ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 18 ຕຸ​ລາ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວິ​ທີ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຂອງ ມົ​ສ​ກູ ກ່ຽວ​ກັບ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຫ້າມ​ທົດ​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຮອບ​ດ້ານ ຫຼື CTBT, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ຫ້າມ​ທົດ​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ແມ່ນ​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໂດຍ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຫ້າມ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຮອບ​ດ້ານ ຫຼື CTBTO.

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງວັນ​ຈັນ​ວານນີ້, ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ CTBTO, ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ຟ​ລອຍ​ດ໌ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຫ້າມ​ທົດ​ລົງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແຜ່​ລາມ​ຂອງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ແລະ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ລຸ້ນ​ຄົນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ອະ​ນາ​ຄົດ​ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຈາກ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ.”

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນ​າມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ວ່າ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່ “ບັນ​ທັດ​ຖານ​ໂລກ” ສຳ​ລັບການ​ທົດ​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ທ່ານ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ຖອນ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຂອງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຫ້າມ​ທົດ​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ນັ້ນ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຕົນ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ຖັນ​ແຖວ​ດຽວ​ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເຊັນ​ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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