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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີທ່າທີ ບອກໃຫ້ຮູ້​ວ່າ ຊີເຣຍກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະທໍາການ ໂຈມຕີດ້ວຍ ອາວຸດເຄມີ ອີກ

ຊາຍຄົນນຶ່ງຂີ່ລົດຈັກຜ່ານເມືອງດູມາທີ່ສົງໄສວ່າໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ໃກ້ກັບນະຄອນດາມັສກັສ ຂອງຊີເຣຍ 16 ເມສາ, 2018.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທໍານຽບຫ້າແຈເວົ້າວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີສິ່ງຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້​ເລີຍວ່າ ກອງທັບຊີເຣຍ
ກຽມພ້ອມທີ່ຈະທໍາການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີອີກ ພາຍຫລັງທີ່ມີການໂຈມຕີດ້ວຍ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫລາຍໆຄັ້ງຂອງສະຫະລັດ, ຝຣ່ັງ ແລະອັງກິດໃນອາທິດ
ແລ້ວນີ້.ແຕ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ແລະພັນທະມິດຂອງຕົນ
"ຍັງຕ້ອງໄດ້ເຝົ້າລະວັງຢູ່."

ທ່ານນາງ ເດນາ ໄວທ໌ (Dana White) ຫົວໜ້າໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຫ້າ​ແຈໄດ້ບອກ
ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານບາ​ຊາ ອາລ-ອາຊາ​ດ (Bashar al-Asຊ
sad), ປະທານາທິບໍດີຂອງຊີເຣຍ "ຕ້ອງຮູ້ໄວ້ວ່າ ໂລກຈະບໍ່ຍອມຜ່ອນຜັນຕໍ່ການໃຊ້
ອາວຸດເຄມີ ບໍ່ວ່າຈະຢູໃນສະພາບການໃດໆ ກໍຕາມ."

ທ່ານ ​ເຊີ​ເກ ລາ​ວຣົຟ (Sergei Lavroລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ
ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບສໍານັກ​ຂ່າວ ​ RIA Novosti ທີ່ເປັນຂອງ
ລັດນັ້ນວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ບອກສະຫະລັດ ແລະປະເທດພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດກ່ອນ
ໜ້າການໂຈມຕີທາງອາກາດນັ້ນແລ້ວວ່າ ບ່ອນໃດຢູ່ໃນຊີເຣຍທີ່ຖືວ່າເປັນ "ເປັນເສັ້ນ
ແດງ" ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນຂ້າມ ຖ້າຫາກບໍ່ຢາກ ຖືກຕອບໂຕ້ຄືນ.

ທ່ານລາ​ວຣົຟ ເວົ້າວ່າ "ຜົນອອກມາກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ຂ້າມເສັ້ນແດງເຫລົ່ານີ້."

ທ່ານ ລາ​ວຣົຟ ຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ກັບສໍານັກ​ຂ່າວ ​ RIA ອີກວ່າທ່ານສາມາດເກ້ຍກ່ອມທ່ານ
ທຣໍາ ແລະທ່ານປູຕິນ​ໄດ້​ແລ້ວ ວ່າບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະຫານ ລະຫວ່າງສອງ
ປະເທເກີດຂຶ້ນໄດ້​.

ການໂຈມຕີທີ່ນໍາພາໂດຍສະຫະລັດໄດ້ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່
ສົງໄສວ່າໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພົນລະເມືອງ 40 ຄົນຢູ່ໃນເມືອງ ດູມາໃນວັນທີ
7 ເມສາຜ່ານ​ມານັ້ນ. ສະຫະລັດໄດ້ຕໍາໜິຊີເຣຍ ແຕ່ວ່າ ດາ​ມາ​ຄັສ (Damascus) ແລະຣັດເຊຍທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດແບບ
ນັ້ນ.

ທ່ານນາງ​ໄວທ໌ ໄດ້ກ່າວພາຍຫລັງທີ່ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້ວ່າ "ຣັດ
ເຊຍໄດ້ເລີ້ມທໍາການໂຄສະນາບິດເບືອນຄວາມຈິງໃນທັນທີທັນໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້​
ເກີດຄວາມສົງໄສ ແລະຄວາມສັບສົນຂຶ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ເຊື່ອງຊ້ອນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຂອງຕົນ. ຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວອ້າງແບບບໍ່ຖືກວ່າ ກອງທັບອາກາດຂອງຊີເຣຍໄດ້ຍິງ ລູກສອນໄຟຫລາຍໆລູກຕົກ ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ລູກສອນໄຟຂອງພວກເຮົາແມ່ນ
ໄດ້ຍິງຖືກເປົ້າໝາຍຂອງຕົນທຸກລູກເລີຍ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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