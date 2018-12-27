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ຣັດ​ເຊຍ ​ທົດ​ລອງ ອາ​ວຸດເລື່ອນ ທີ່​ໄວກວ່າ​ສຽງ ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ທຸກ ​ຫົວ​ລະ​ເບີດ​ນີວ​ເຄ​ລຍໄດ້ ​ແລ້ວ

ພາບ​ຖ່າຍ​ຈາກວີ​ດິ​ໂອ ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນວັນ​ທີ 26 ທັນ​ວາ, 2018 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ອະແວນກາດ (Avangard) ທີ່​ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ ຢູ່​ເຂດ ອໍ​ເຣນ​ເບີກ (Orenburg) ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດໃນ​ການຍິງ​ທົດ​ລອງ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ ອາ​ວຸດເລື່ອນ ທີ່​ໄວ​
ກວ່າ​ສຽງ ຊຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ທຸກ​ຫົວ​ລະ​ເບີດ​ນີວ​ເຄ​ລຍ, ອີງ​ຕາມຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ
​ທິ​ບໍ​ດີ​ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ແຫ່ງ​ຣັດ​ເຊຍ. ​

ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ ທີ່ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ເວົ້າ​ວ່າອາວຸດ
​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ຈະສາ​ມາດ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນໄດ້ ແລະ​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ
​ຄົງ​ແກ່​ຣັດ​ເຊຍໄດ້​ໃນ​ຫລາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຂ້າງ​ໜ້ານີ້.

ທ່ານ​ເອີ້ນ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ "ເປັນ​ຂອງ​ຂວັນປີ​ໃໝ່ທີ່​ດີ​ເລີດ
ຂອງ​ຊາດ.''

ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ຖືກຂະ​ໜານ​ນາມ​ວ່າ ອາ​ແວນ​ກາດ (Avangard) ໄດ້​ແຍກ​ໂຕ​ຂອງ
ມັນ​ເອງ ອອກ​ຈາກຈະ​ຫລວດ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ມັນ​ຖືກ​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ໄປ ແລະ​ເລື່ອນ​ກັບ​ຄືນ​ລົງ​
ສູ່​ໜ້າ​ດິນ ໃນ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ກວ່າ​ສຽງຂອງ​ມັນ.

ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ​ອາ​ວຸດອາ​ແວນ​ກາດ (Avangard) ໄດ້​ຖືກ​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ໄປ ​ສູ່​ທ້ອງ​ຟ້າ
ຢູ່​ຖານ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດໂດມ​ບາ​ຣັອ​ຟ​ສ​ກີ​ (Dombarovskiy) ຢູ່​ພູຢູ​ຣາ​ລ
(Ural) ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ໄປ​ຕຳ​ໃສ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ
​ມັນ​ຢູ່ໃນ​ລະ​ດັບ​ການ​ຍິງ​ທີ່​ຢູ່ໄກຈາກ​ບ່ອນ​ຍິງ 6,000 ກິ​ໂລ​ແມັດ.

"​ອາ​ວຸດ​ເລື່ອນ ອາ​ແວນ​ກາດ (Avangard) ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ໄດ້​ງ່າຍໆ ໂດຍ
​ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດໃດໆ ທີ່​ມີ​ຢູ່ ແລະ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງ
​ຝ່າຍ​ທີ່​ອາດຈະ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ການ​ທົດ​ລອງ
ສໍ​າ​ເລັດ​ລົງ.

ທ່ານ​ກ່າ​ວ​ວ່າ ອາ​ວຸດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ດ້ານລູກ​ສອນ​ໄພຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດທີ່​ເປັນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ປີ​ໜ້ານີ້.

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ກໍ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ວຸດ​ທີ່ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ​ຢູ່ ແຕ່​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ລາກ​ຫລັງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຢູ່.

ການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າມ​ກາງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລະ​ຫວ່າງ ມົ​ສ​ກູ ແລະ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ປີ 2016, ເລື້ອງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ແລະ​ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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