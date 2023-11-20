ຣັດເຊຍ ຍົກລະດັບການໂຈມຕີ ດ້ວຍໂດຣນ ຕໍ່ກີຢິບ

ຣັດເຊຍໄດ້ທໍາການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼາຍຄັ້ງໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ເປັນຄືນທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍໄດ້ເພີ່ມການໂຈມຕີນະຄອນຫຼວງຂອງຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຢຸດຊົ່ວຄາວຫຼາຍອາທິດ, ຝ່າຍບໍລິຫານທາງທະຫານຂອງເມືອງກ່າວ.
"UAVs ຫຼື ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງສັດຕູ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ໂຈມຕີນະຄອນຫຼວງກີຢິບຫຼາຍຄັ້ງ, ຈາກທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງການເຄື່ອນທີ່ ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ," ທ່ານເຊີຮີ ປັອບໂກ (Serhiy Popko), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານທາງທະຫານຂອງກີຢິບ ກ່າວໃນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram.
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຕົນໄດ້ທຳລາຍໂດຣນກາມິກາເຊ ຊາເຮດ 15 ລຳໃນຈຳນວນທັງໝົດ 20 ທີ່ຣັດເຊຍສົ່ງຂຶ້ນ ຢູ່ເທິງເຂດກີຢິບ, ໂພລຕາວາ (Poltava) ແລະ ເຊີກາຊີ (Cherkasy).
ໃນເມືອງເຄີສັນ (Kherson) ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ ລວມທັງເດັກຍິງອາຍຸ 3 ປີຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການຍິງປືນໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານ ອິກໍ ໄຄຣເມນໂກ (Igor Klymenko) ກ່າວ.