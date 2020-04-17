ຣັດເຊຍ ເລື່ອນການສະຫລອງ ວັນຄົບຮອບໄຊຊະນະ ສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ II ຂອງໂຊຫວຽດ ອອກໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເລື່ອນການສະເຫລີມ ສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 75 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະຂອງໂຊຫວຽດຕໍ່ພວກນາຊີເຢຍຣະມັນ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພານີ້ອອກໄປ ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ສະພາບການລະບາດໃນລະດັບໂລກຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ກໍາລັງມີຢູ່ໃນເວລານີ້.
ໃນການກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ທ່ານ ປູຕິນເວົ້າວ່າ ການຈັດງານໃຫຍ່ຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວມທັງການເດີນສວນສະໜາມຂະ ໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ຈະຕຸລັດແດງ ຈະຖືກເລື່ອນໄປຈົນມີກໍານົດມື້ໃໝ່ອອກມາຕາມຫລັງ.
“ເພື່ອໃຫ້ມີການສວນສະໜາມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພານີ້ ການກະກຽມ ຕ້ອງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເວລານີ້ ແຕ່ວ່າ ຄວາມສ່ຽງໄພທີ່ກ່ຽວພັນກັບການລະ ບາດ ຂອງພະຍາດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານຈຸດສູງສຸດໄປເທື່ອນັ້ນ ແມ່ນຍັງສູງຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ແລະສະພາບການນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດ ໃນການເລີ້ມກະກຽມ ສໍາລັບການສວນສະໜາມ ແລະການຈັດງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ອື່ນໆຢູ່ໃນເວລານີ້,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າ ຂອງປະທານາທິບໍດີປູຕິນ.
ການຈັດງານສະຫລອງທີ່ເປັນຂີດໝາຍຂອງໄຊຊະນະຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນຂອງ ປະ ເທດກໍໄດ້ຖືກເລື່ອນໄປເຊັ່ນກັນ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປິດເມືອງໄວ້ເປັນບາງພາກສ່ວນ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ຈົນຮອດວັນທີ 30 ເມສານີ້ ໃນຂະນະທີ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ສືບຕໍ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ນີ້.
ຣັດເຊຍ ມີກໍລະນີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢູ່ປະມານ 28 ພັນຄົນ ແລະ 232 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງທາງການ.
ພວກຕໍາໜິທັງຫລາຍເວົ້າວ່າ ຕົວເລກຄົນຕິດເຊື້ອ ແລະເສຍຊີວິດ ອາດຈະສູງ ກວ່ານັ້ນຫລາຍ.