ຣັດເຊຍ ຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ ໄປທ່າເຮືອຂອງຈີນ ຜ່ານເສັ້ນທາງຂົ້ວໂລກເໜືອ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ສະຫະລັດກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນດິບຂອງຣັດເຊຍໄປທ່າກຳປັ່ນຂອງຈີນໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງທະເລເໜືອ ຫຼືNSR ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານຂອງການຮ່ວມມືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງປັກກິ່ງກັບມົສກູ ໃນພາກພື້ນຂົ້ວໂລກເໜືອໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍປະເຊີນໜ້າກັບການລົງໂທດຈາກຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ.
“ບໍ່ມີໃຜຊອກຫາຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມເບິ່ງເລື່ອງນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້,” ທ່ານຈອນ ເຄີບີ (John Kirby) ຜູ້ປະສານງານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດດ້ານການສື່ສານຍຸດທະສາດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ.
ໃນປີນີ້ ມີການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນຂອງຣັດເຊຍປະມານ ຫຼາຍສິບຄັ້ງ ໂດຍໃຊ້ກຳປັ່ນຂອງຣັດເຊຍໄປຍັງຈີນໂດຍຜ່ານ NSR, ເຊິ່ງແຜ່ຍາວໄປຕາມຊາຍຝັ່ງຂອງຣັດເຊຍຈາກທະເລບາເຣັນທ໌ (Barents) ຫາຊ່ອງແຄບ ແບຣິງ (Bering). ໃນຊຸມປີກ່ອນ ບໍ່ມີການຂົນສົ່ງນ້ໍາມັນຜ່ານຂົ້ວໂລກເໜືອ ໄປຈີນ ຍົກເວັ້ນການເດີນ ທາງທົດລອງນຶ່ງຄັ້ງ ໃນທ້າຍປີ 2022, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ສູນການຂົນສົ່ງທາງພາກເຫນືອຂອງມະຫາວິທະຍາໄລນອດ (Nord).
ດ້ວຍການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ ຂອງຊາດຕາເວັນຕົກ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງ ການນ້ໍາມັນດິບຈາກຣັດເຊຍຫຼຸດລົງ ແລະຈີນເຕັມໃຈທີ່ຈະຊື້ມັນ, ມົສກູ ກໍາລັງເປີດປະຕູຂົ້ວໂລກເໜືອຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ປັກກິ່ງ, ທ່ານມາລເຕ ຮຳເພີທ (Malte Humpert), ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນອາກຕິກ (Arctic) ກ່າວ.
“ຊັບພະຍາກອນທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ຫລັ່ງໄຫລໄປຢູໂຣບ ຕອນນີ້ ໄດ້ຖືກຫັນໄປສູ່ເອເຊຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈີນ,” ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.