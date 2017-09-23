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ທ່ານ Lavrov ປະຕິເສດ ທີ່ຈະເຈລະຈາ ກັນໃໝ່ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ອີຣ່ານ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergei Lavrov ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ. (ວັນທີ 22 ກັນຍາ 2017)

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Sergei Lavrov ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານນີ້ ບໍ່​ໄດ້
​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຄິດ ​ທີ່​ຈະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ຕື່ມ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງສະບັບ​ໃໝ່
ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ​ໃນການ​ພັດທະນາ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ຂອງ​ອີຣ່ານ​ໂດຍຢືນຢັດ​ວ່າ
ຄວາມ​ກັງວົນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອີຣ່ານນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຢູ່​ນອກ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ.

ທ່ານ Lavrov ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ ສະມັດຊາ​ໃຫຍ່ ​ອົງການ​ສະຫະປະ
ຊາ​ຊາດ​ວ່າ “​ໂຄງການ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ ​ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຫັນ​ພ້ອມຈາກ
​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ. ການ​ເປີດ​ການເຈລະຈາ​ກັນ​ຄືນ​ໃໝ່
​ໂດຍ​ພື້ນຖານ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ບໍ່​ໃຫ້ຄວາມ​ສຳຄັນຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ປະກາດ​ວ່າ ອີຣ່ານລະ​ເມີດ​ຂໍ້​
ຕົກລົງ​ປີ 2015 ນອກຈາກ​ວ່າຈະ​ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລົງ​ໂທດ​ອີຣ່ານ
ທີ່​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ແລະ​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ​ແກ່
​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນແຮງ​ຕ່າງໆ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ທີ່​ປຶກສາ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຂອງ​ສະຫະລັດ
ທ່ານ H.R. McMaster ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ ບໍ່​ຍອມ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ປະທານາ​ທິບໍດີ
​ທຣຳ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຖອນ​ສະຫະລັດ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນາໆ​ຊາດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ຫຼືບໍ່ ​ແຕ່​ກໍ​
ກ່າວ​ວ່າ ການຕັດສິນ​ໃຈ​ນີ້ ຈະ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ກວ້າງ
ຂວາງທີ່​ມີ​ຕໍ່​ອີຣ່ານ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ McMaster ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ຮ່ອງຮອຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ ​ແຕ່ທ່ານ
​ກໍ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ​ເປັນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງແລ້ວທີ່​ທ່ານ​ທຣຳຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຈລະຈາ​ກັນ​ໃໝ່​ ກ່ຽວກັບ
​ຫຼາຍໆ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຮວມທັງ​ການ​ໝົດ​ອາຍຸ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ແລະໂຄງການ​ລູກ​
ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະມັດຊາ​ໃຫຍ່​ອົງ
ການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໄປ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ບໍ່​ຍອມ ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ
ມັນ​ຄື​ແນວ​ໃດ ​ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້.”

​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ແລ້ວນີ້ ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີ ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ ​ທີ່​ສະມັດຊາ​ໃຫຍ່
​ສະຫະ​ປະ​ຊາຊາດ ​ໂດຍ​ເອີ້ນຂໍ້​ຕົກລົງ​ນີ້ວ່າ ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຂີ້ຮ້າຍ​ທີ່ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​
ສະຫະລັດ​ເຄີຍ​ມີ​ມາ. ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈລະຈາ​ກັນ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ລັດຖະ
ບານ​ຂອງ​ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ. ຂໍ້​ກຳນົດ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ໄດ້​ບັງຄັບ​ບໍ່
​ໃຫ້​ເຕຫະຣ່ານພັດທະນາ​ອາວຸດ​ນິ​ວ​ເຄລຍເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ກັບ​ການ​ລົງ​ໂທດ
ທາງ​ດ້ານ​ເສ​ດຖະກິດ​ຢ່າງ​ໜັກຕໍ່​ອີຣ່ານ.

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