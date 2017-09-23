ທ່ານ Lavrov ປະຕິເສດ ທີ່ຈະເຈລະຈາ ກັນໃໝ່ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ອີຣ່ານ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergei Lavrov ໃນວັນສຸກວານນີ້ ບໍ່ໄດ້
ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ຄວາມຄິດ ທີ່ຈະເຈລະຈາກັນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່
ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ ໃນການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງອີຣ່ານໂດຍຢືນຢັດວ່າ
ຄວາມກັງວົນຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບອີຣ່ານນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ.
ທ່ານ Lavrov ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດວ່າ “ໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ເສັດສິ້ນໄປແລ້ວ ແລະກໍໄດ້ຮັບການເຫັນພ້ອມຈາກ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ການເປີດການເຈລະຈາກັນຄືນໃໝ່
ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນຈະເປັນການບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂູ່ທີ່ຈະປະກາດວ່າ ອີຣ່ານລະເມີດຂໍ້
ຕົກລົງປີ 2015 ນອກຈາກວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ລົງໂທດອີຣ່ານ
ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕ່າງໆ.
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ
ທ່ານ H.R. McMaster ໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳໄດ້ຕັດສິນໃຈຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນາໆຊາດດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼືບໍ່ ແຕ່ກໍ
ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈນີ້ ຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຍຸດທະສາດ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງ
ຂວາງທີ່ມີຕໍ່ອີຣ່ານ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ McMaster ບໍ່ຍອມໃຫ້ຮ່ອງຮອຍກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ແຕ່ທ່ານ
ກໍຮັບຮູ້ວ່າ ເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວທີ່ທ່ານທຣຳຢາກໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ
ຫຼາຍໆຂົງເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຮວມທັງການໝົດອາຍຸຂອງຂໍ້ຕົກລົງແລະໂຄງການລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຍອມ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ
ມັນຄືແນວໃດ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້.”
ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ທີ່ສະມັດຊາໃຫຍ່
ສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ວ່າ ເປັນນຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່
ສະຫະລັດເຄີຍມີມາ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນ ໃນລະຫວ່າງລັດຖະ
ບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ. ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ບັງຄັບບໍ່
ໃຫ້ເຕຫະຣ່ານພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບການລົງໂທດ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໜັກຕໍ່ອີຣ່ານ.
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