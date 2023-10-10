ຣັດເຊຍພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງເອົາບ່ອນນັ່ງຂອງຕົນ ໃນສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດຄືນ ຫຼັງຈາກໄດ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈະການເປັນສະມາຊິກຂອງຣັດເຊຍໃນປີ 2022 ຫຼັງຈາກມົສກູໄດ້ຮຸກຮານປະເທດຢູເຄຣນ.
“ສະພາສິດທິມະນຸດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການນຳໃຊ້ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ແຄ້ນທາງດ້ານການເມືອງແລະການປະຕິບັດ ທີ່ເປັນແບບສອງມາດຕະຖານ” ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວາສຊີລີ ເນເບັນເຊຍ ໄດ້ ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີທີ່ສຳນັກງານຂອງທ່ານຈັດຂຶ້ນເມື່ອໄວໆມານີ້ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍ ໃນການເປັນຜູ້ສະໝັກຂອງຣັດເຊຍ ອີງຕາມຄຳປາໄສທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍເວັບໄຊຂອງສຳນັກງານ. “ນັ້ນແມ່ນກົນລະຍຸດ ຂອງບາງປະເທດ ທີ່ໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນ “ແຊມປ້ຽນໃນດ້ານສິດທິມະນຸດ.”
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 93 ສຽງເຫັນພ້ອມ 24 ສຽງຄັດຄ້ານ ແລະ 58 ປະເທດບໍ່ໄດ້ອອກສຽງນັ້ນ ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຢູ່ທີ່ ກອງປະຊຸມໃນປີກາຍນີ້. ສາທາລະນະລັດເຊັກໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນສະພາດັ່ງກ່າວທີ່ຍັງເຫຼືອເວລາຢູ່ໃນສະໄໝທຳອິດ.
ໃນວັນອັງຄານນີ້ ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈະລົງຄະແນນສຽງໂດຍປ່ອນບັດຢ່າງເປັນທາງລັບ ເລືອກເອົາສະມາຊິກ 15 ປະເທດເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ 3 ປີ ຈາກສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ 47 ປະເທດ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ.