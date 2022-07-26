ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດເມັດຈາກ ຢູເຄຣນ ຄວນເລີ່ມຂຶ້ນອີກຄັ້ງພາຍໃນສອງສາມວັນ ແມ່ນກະທັ້ງໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວປະນາມ ການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ເມືອງທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ທີ່ສຳຄັນໃນທະເລດຳ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການຕົກລົງທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຂົນສົ່ງອາຫານດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ຟາຮານ ຮັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດເມັດຈະດຳເນີນຂຶ້ນຈາກ ໂອເດຊາ ແລະ ທ່າເຮືອໃນທະເລດຳອີກສອງແຫ່ງຄື, ເຊີໂນມອສ ແລະ ຢຸສນີ, “ແລະພວກເຮົາຢາກຮັບປະກັນວ່າສະຖານະການທຸກຢ່າງແມ່ນຖືກຕ້ອງສຳລັບການເດີນທາງທີ່ປອດໄພຂອງກຳປັ່ນທັງຫຼາຍ.”
ທ່ານ ຮັກ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳການປະນາມ ຣັດເຊຍ ສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໃສ່ເມືອງ ໂອເດຊາ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ວ່າ “ທຸກຢ່າງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມັນ, ແນ່ນອນ, ແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການນີ້.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ, “ມັນບໍ່ມີຫຍັງໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດເມັດທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຊັນໃນ ອິສຕານບູລ ທີ່ຈະຫ້າມພວກເຮົາຈາກການສືບຕໍ່ດຳເນີນການປະຕິບັດການທາງທະຫານພິເສດຂອງພວກເຮົາ, ທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງທະຫານ ແລະ ເປົ້າໝາຍທາງທະຫານອື່ນໆ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ຖານທັບໃນເມືອງໂອເດຊາ ບໍ່ຄວນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການສືບຕໍ່ສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດເມັດ.
ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດິມິທຣີ ເປສກອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຕ່າງໆແມ່ນ “ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກໃຊ້ສຳລັບການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຈມຕີຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດນັ້ນວ່າກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດດຳເນີນຕໍ່ໄປອີກຄັ້ງລຸນຫຼັງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ຖືກລົງນາມໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ລັດຖະມົນຕີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂອເລັກແຊນເດີ ຄູບຣາຄອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຈະເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Kyiv Independent.