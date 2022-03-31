ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ລະເມີດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ ທີ່ເວົ້າວ່າຈະຫລຸດການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງຕົນລົງ ຢູ່ໃນເຂດນອກນະຄອນຫຼວງກີຢີບແລະເມືອງເຊີນີຮີບ (Chernihiv) ທາງພາກເໜືອຂອງຢູເຄຣນ. ມີລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບຫລ້າສຸດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຈັດວາງກຳລັງທະຫານຈຳ ນວນໜ້ອຍ ຢູ່ອ້ອມນະຄອນຫລວງກີຢີບໃນຮອບ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ບໍ່ມີຄົນໃດຖືກສົ່ງໃຫ້ກັບຄືນໄປປະຈຳຢູ່ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ”
"ພວກເຂົາອອກຈາກກີຢີບ (ແລະ) ມຸ້ງຫນ້າໄປທາງທິດເຫນືອ..ໜີໄກຈາກຕົວເມືອງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈອນເຄີບີ, ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈໂດຍໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຢູ່ອ້ອມຮອບກີຢີບຢູ່ ຂະນະທີ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປ.
ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບຢູເຄຣນສາມາດບັນລຸໄດ້.
ຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີໃນວັນພຸດວານນີ້.
“ພວກຜູ້ນຳດັ່ງກ່າວໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ ສະຫະລັດພວມດຳເນີນການຕະຫລອດເວລາເພື່ອປະຕິບັດຄຳຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຕົ້ນຕໍຂອງຢູເຄຣນ, ຜົນກະທົບອັນສຳຄັນຂອງອາວຸດເຫລົ່ານັ້ນຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງ, ແລະສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະຄູ່ພາຄີຕ່າງໆ ເພື່ອລະບຸຄວາມອາດສາມາດເພີ່ມເຕີມ ທີ່ຈະຊ່ວຍທະຫານຢູ ເຄຣນໃຫ້ປົກປ້ອງປະເທດຕົນ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວຕື່ມວ່າ "ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີເຊເລັນສ໌ກີຊາບວ່າ ສະຫະລັດຕັ້ງໃຈຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານໂດຍກົງ 500 ລ້ານໂດລາ ແກ່ລັດຖະ ບານຢູເຄຣນ", ໂດຍກ່າວອີກວ່າ ຜູ້ນຳຢູເຄຣນໄດ້ ແຈ້ງກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການເຈລະຈາຄັ້ງ ຫລ້າສຸດ ໃຫ້ທ່ານໄບເດັນຊາບ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງວີດີໂອ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂອບໃຈສະຫະລັດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຊຸດໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ແລະອີກ 500 ລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານໂດຍກົງ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ດຽວນີ້ແມ່ນຢູ່ຈຸດຫັນປ່ຽນ.”
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