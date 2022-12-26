ອົງການຂ່າວຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງໂດຣນ ຫຼື ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນຕົກໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ດ້ວຍຊາກຫັກພັງຈາກເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມຄົນເສຍຊີວິດໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ຕົກລົງໃສ່ຖານທັບແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າໂດຣນລຳນັ້ນໄດ້ບິນໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ບິນເຂົ້າໃກ້ສະໜາມບິນຂອງຖານທັບ ເອັນເຈລສ໌ (Engels) ໃນພາກພື້ນ ຊາຣາຕອຟ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ແລະ ສາມຄົນທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນທະຫານ ຣັດເຊຍ ຢູ່ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ.
ຖານທັບທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ 100 ກິໂລແມັດຈາກແຖວໜ້າໃນ ຢູເຄຣນ ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກລຸກໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍລຳໄດ້ໂຈມຕີຖານທັບດຽວກັນໃນວັນທີ 5 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ “ໄດ້ເຮັດທຸກຢ່າງສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດມີຊີວິດຢູ່” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວອວຍພອນວັນ ຄຣິສມາສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານ.
ໃນຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຂອບໃຈນັ້ນແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມແຖວໜ້າ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະດັນໄປຕື່ມ, ພ້ອມກັບພະນັກງານສ້ອມແປງ, ພະນັກງານສາທາລະນຸປະໂພກ, ອາສາສະໝັກ, ພະຍາບານ ແລະ ແພດໝໍທຸກຄົນ, ຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຈີ, ແລະ ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຢູເຄຣນກັບຄືນສະພາບເດີມໄດ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຍັງໄດ້ຂອບໃຈບັນດານັກຂ່າວຜູ້ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຈິງ, ເຊັ່ນດຽວກັບບັນດາຜູ້ນຳ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງໂລກຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປີນີ້ຍັງເຫຼືອອີກພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງວ່າສັດຕູຂອງພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວລານີ້ມືດມົວ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບພວກເຮົາ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ສູນເສຍທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ໃນປີນີ້. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະທົດແທນສຳລັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍໄປດ້ວຍການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອສະຫຼອງໄຊຊະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໃສ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ໃສ່ພາກສ່ວນພະລັງງານຂອງພວກເຮົາ.”