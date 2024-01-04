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ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ

  • ວີໂອເອ
ຮູບພາບຂອງສະເລີຍເສິກຂອງຢູເຄຣນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຖືກແລກປ່ຽນ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ 2024 ໂດຍປະທານາທິບໍດີຢູ່ເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນບັນຊີ X ຂອງທ່ານ (@ZelenskyyUa).
ຮູບພາບຂອງສະເລີຍເສິກຂອງຢູເຄຣນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຖືກແລກປ່ຽນ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ 2024 ໂດຍປະທານາທິບໍດີຢູ່ເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນບັນຊີ X ຂອງທ່ານ (@ZelenskyyUa).

ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ຢູ​ເຄຣນ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ​ພວກເຂົາໄດ້​ແລກ​ປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄຣນ ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ 230 ຄົນຂອງພວກຕົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍໂຕ ​ໂດຍຣັດ​ເຊຍ.

ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ 248 ຄົນ​ຂອງ​ຕົນ ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ ​ຈາກ​ການ​ຕົກເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກ​ຢູ​ເຄຣນ​ ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ ​ອາຣັບ ​ເອເມີ​ເຣັສ.

ຜ່ານ​ມາ ທັງ 2 ຝ່າຍ​ ໄດ້​ແລກປ່ຽນ​ນັກ​ໂທດ​ ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ​ໃນລະຫວ່າງ​ສົງຄາມ​ເກືອບ 2 ປີ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ​ການ​ປ້ອງ​ກັນທາງ​ອາກາດ​ຂອງ​ຕົນ ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ 12 ລູກ​ ໃນ​ເຂດແບລໂກຣອດ (Belgorod), ​ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງຢູເຄຣນ ​ໃນ​ເຂດ​ດຽວ​ກັນທີ່​ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 24 ຄົນ ​ແລະ​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້ເກີດ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງຂຶ້ນ ​ຈາກ​ປະທານາທິບໍດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວລາມີເມຍ ປູຕິນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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