ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງປະເທດ ໄດ້ຍິງໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ບິນມາສູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ຕົກ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າໂດຣນດັ່ງກ່າວຖືກທຳລາຍຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າຂອງເມືອງ ວອສເຄຣເຊັນສກີ.
ທ່ານ ເຊີເກ ໂຊເບຍນິນ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ, ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າມັນບໍ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ.
ຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນທີ່ແນເປົ້າໃສ່ 6 ພາກພື້ນຂອງ ຣັດເຊຍ, ລວມທັງໂຈມຕີໃສ່ສະໜາມບິນ ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນຂອງ ຣັດເຊຍ ຕິດກັບປະເທດ ເອັສທົວເນຍ ແລະ ລັດເວຍ. ໂດຣນນັ້ນໄດ້ແຕກເປັນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເຮືອບິນຂົນສົ່ງທະຫານ II-76, ເຊິ່ງສາມາດຂົນສົ່ງເຄື່ອງຈັກໜັກ ແລະ ກອງທະຫານ, ອົງການຂ່າວ Tass ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານໂດຍອ້າງອີງເຖິງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ.
ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານ ດິມິທຣີ ເປັສກອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງທັບ ຣັດເຊຍ ຈະວິເຄາະຢ່າງບໍ່ມີຄວາມສົງໄສ “ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ໂດຣນລຳນີ້ຖືກເຮັດແນວໃດ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນສະຖານະການແບບນີ້ໃນອະນາຄົດ.”