ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ FSB ຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ອະດີດພະນັກງານຂອງສະຖານກົງສຸນສະຫະລັດໃນນະຄອນ ວລາດິວອສຕັອກ (Vladivostok) ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ໃນການກ່າວຫາວ່າ ທ່ານໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະການປະທ້ວງໃນຣັດເຊຍ ໃນນາມຂອງສະຫະ ລັດ.
ຖະແຫຼງການຂອງອົງການ FSB ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໂຣເບີດ ໂຊນັອຟ (Robert Shonov) ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ້ອນຫຼັງໄປເຖິງເດືອນກັນຍາ 2022, ລວມທັງການປຸກລະດົມການເກນທະຫານຂອງຣັດເຊຍ.
ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ປະນາມລາຍງານການຈັບກຸມຂອງທ່ານໂຊນັອຟ (Shonov) ໂດຍກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານແມ່ນ "ບໍ່ມີຄຸນນະທຳໂດຍຊິ້ນເຊິງ."
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແມັທທິວ ມິລເລີ (Matthew Miller) ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ ທ່ານ ໂຊນັອຟ (Shonov) ເຮັດວຽກຢູ່ສະ ຖານກົງສຸນ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຈ້າງງານໂດຍໜ່ວຍງານພາຍນອກ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນມົສກູ.
" ບົດບາດດຽວຂອງ ທ່ານ ໂຊນັອຟ (Shonov) ໃນເວລາຖືກຈັບກຸມແມ່ນການລວບລວມບົດສະຫຼຸບສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບລາຍການຂ່າວຈາກແຫຼ່ງສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍທີ່ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ,” "ທ່ານຕົກເປັນເປົ້າໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ "ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນຄວາມລັບ" ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງການນຳໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງພົນລະເມືອງຂອງຕົນເອງ ທີ່ນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍ." ທ່ານ ມິລເລີຣ໌ (Miller) ກ່າວ.
ກອງທັບຢູເຄຣນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ລາຍງານການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໃນຂ້າມຄືນ, ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ໃຊ້ໂດຣນ ຫຼາຍລຳທີ່ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ເຂດດິນແດນຂອງຣັດເຊຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທົ່ວໄປຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດໄດ້ທຳລາຍລູກສອນໄຟເວີ່ນຂອງຣັດເຊຍ 2 ລູກແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ 2 ລູກ, ແຕ່ວ່າ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳພົນລະເຮືອນແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ຖືກໂຈມຕີຢູ່ເຂດໂປລຕາວາ (Poltava). ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການໂຈມຕີໃນທັນທີ.