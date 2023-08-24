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ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໂຈມຕີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງທ່າເຮືອ ໃນເຂດໂອເດຊາ

  • ວີໂອເອ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສາງເມັດພືດ, ທ່າມກາງການໂຈມຕີຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກພື້ນໂອເດສຊາ (Odesa) ຂອງຢູ່ເຄຣນ, ໃນຮູບພາບຈາກສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023. (ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພາກພື້ນໂອເດສຊາ/ຜ່ານກົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌)

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄຣນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດຂ້າມ​ຄືນ​ ເຊິ່ງ​ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫລາຍໃຫ້​ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ​ແລະ​ໄດ້​ທຳລາຍອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດຫລາຍ​ພັນ​ໂຕນທີ່​ຢູ່​ທ່າ​ເຮືອອິສເມລ (Ismail) ​ໃນ​ເຂດໂອເດຊາ (Odesa).

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ ທ່ານໂອ​ເລັກ​ຊານ​ເດີ ກູບ​ຣາ​ກັອ​ຟ (Oleksandr Kubrakov) ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ ອອນລາຍວ່າ ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດເມັດນີ້ ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ສຳລັບສົ່ງ​ໄປອີຢິບ ແລະ ໂຣມາເນຍ.

ທ່ານ ກູບ​ຣາ​ກັອ​ຟ (Kubrakov) ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ສາງອາຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດແລະ​ສາງ​ສິນຄ້າຫຼາຍ​ແຫ່ງ, ແລະ​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດໃນການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ທ່າ​ເຮືອຫຼຸດ​ລົງ 15%.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ, ໂລກ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ຕໍ່​ທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ທຽບເທົ່າກັບການ​ໂຈມ​ຕີບັນດາປະ​ເທດ​ອາຟຣິກາ ​ແລະເອເຊຍ ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ອາຫານ. ທ່ານ ກູບ​ຣາ​ກັອ​ຟ (Kubrakov) ກ່າວ​ວ່າ ການ​ບໍ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ທຳລາຍ​ທ່າ​ເຮືອ​ຕື່ມ​ອີກ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທົ່ວໂລກ.

ກອງທັບ​ຢູ​ເຄຣນ​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນ 20 ລຳໂຈມ​ຕີຢູ​ເຄຣນຂ້າມຄືນ, ​ແລະ​ການປ້ອງ​ກັນ​ທາງອາກາດ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນສາມາດ​ຍິງ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ 9 ລຳ​ຕົກ​ຢູ່​ເທິງເຂດໂອເດຊາ (Odesa) ​ແລະ​ອີກ 2 ລຳ​ໃນ​ເຂດເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍ (Zaporizhzhia).

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຣັດ​ເຊຍ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໂດຣນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ​ໄດ້​ສັງຫານ​ສາມ​ຄົນ​ໃນ​ຂົງເຂດແບລໂກຣອດ (Belgorod) ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລຽບ​ຊາຍ​ແດນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ.

ຣັດ​ເຊຍ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ໂດ​ຣນ​ຂອງ​ຢູເຄຣນ ​ລຳ​ນຶ່ງ​ໄດ້ຕໍາ​ໃສ່ອາຄານ​ຫຼັງນຶ່ງ ​ໃນ​ໃຈກາງ​ນະຄອນຫຼວງ​ມົສກູ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ຍິງ​ຕົກ​ໂດຍການ​ປ້ອງ​ກັນທາງ​ອາກາດ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

ເຈົ້າຄອງນະຄອນມົສກູ ທ່ານເຊີເກ ໂຊເບຍນິນ (Sergey Sobyanin) ກ່າວວ່າ ອາຄານດັ່ງກ່າວຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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