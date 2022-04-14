ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນທີ່ສຳຄັນສຸດຫຼືເຮືອທຸງຂອງກອງທັບເຮືອຕົນຢູ່ທະເລດຳຂອງຕົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ແລະພວກລູກເຮືອທັງໝົດໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກໄປ ພາຍຫລັງອັນທີ່ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ເປັນເຫດລະເບີດ ແລະອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ເປັນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟນັ້ນ.
ສື່ມວນຊົນຣັດເຊຍໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ໄຟໄໝ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກປືນແຕກຂຶ້ນຢູ່ເທິງກຳປັ່ນບັນທຸກລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ມົສກາວາ (Moskva).
ເຈົ້າຄອງລັດໂອເດຊາ (Odesa) ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟສຳລັບຍິງເຮືອ 2 ລູກໄດ້ຍິງໃສ່ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເພີ້ມຄວາມໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ຄຳຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໄວ້ຂອງປະທານາ ທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ວ່າ ປະທາ ນາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ອາດໄດ້ກະທຳການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄບເດັນຍັງປະກາດອີກວ່າວໍຊິງຕັນຈະສົ່ງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນແລະເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆໃນມູນຄ່າ 800 ລ້ານໂດລາ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນອີກ.
"ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນເຫັນ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກ ວ່າມັນຈະແຈ້ງຄືກັບກາງເວັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທໍານຽບຂາວ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີ ທີ່ເວົ້າເຖິງຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ.
"ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນມື້ວານນີ້, ແນ່ນອນຈະມີຂັ້ນຕອນການທາງກົດຫມາຍອອກມາດຳເນີນ ຢູ່ໃນຫ້ອງສານ ແຕ່ທ່ານເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນ, ໄດ້ເຫັນໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ໄດ້ເຫັນໃນແງ່ຂອງຄວາມ ໂຫດຮ້າຍຢູ່ເທິງພື້ນດິນ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ, "ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເອີ້ນມັນວ່າອັນໃດກໍຕາມ ຈຸດປະສົງຂອງ ພວກເຮົາໃນ ປັດຈຸບັນຄືຫຍັງ -ດັ່ງທີ່ຫຼັກຖານຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການ ທະຫານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ພວກ ເຮົາເອົາອອກມາໃຫ້ເຫັນໃນມື້ນີ້ -ຄືການສືບຕໍ່ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອຊາວຢູເຄຣນໃນ ສົງຄາມນີ້, ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າມີການກະທຳໂຫດຮ້າຍເກີດຂຶ້ນທຸກໆມື້."
ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ, ທ່ານດມິດຕຣີ ເພສກອຟ (Dmitry Peskov) ໄດ້ປະຕິ ເສດຄຳບບັນລະຍາຍຂອງທ່ານໄບເດັນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຖືວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບິດເບືອນສະ ຖານະການແບບນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບ ເອົາບໍ່ໄດ້. ອັນນີ້ເປັນການທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຍາກ ເມື່ອມັນເວົ້າມາຈາກປະທາ ນາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ, ປະເທດທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳໃນຍຸກໃກ້ໆ ຜ່ານມານີ້.”
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