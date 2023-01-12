ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບຢູ່ໃນເມືອງໂຊເລດາ (Soledar) ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນການສູ້ລົບທີ່ "ປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ", ເປັນ "ການຕໍ່ສູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງ" ຫລາຍ ທ່າມກາງທີ່ມີລາຍງານວ່າ ເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກໄປເປັນຂອງຣັດເຊຍແລ້ວ.
"ມາເຖິງຈຸດນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢືນຢັນລາຍງານນັ້ນໄດ້ເທື່ອ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອອສຕິນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂຕນີ ບລິງເຄັນ ແລະຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຍີ່ປຸ່ນຂອງພວກເພິ່ນ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນວັນພຸດວານນີ້.
ມີການກ່າວອ້າງ ແລະການເວົ້າຂັດກັນກັບການກ່າວອ້າງ ຈາກທະຫານຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນກ່ຽວກັບວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ຄວບຄຸມເມືອງນັ້ນ.
ທ່ານເຢບເກນີ ພຣີໂກຊິນ (Yevgeny Prigozhin) ຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວັກເນີ (Wagner) ຂອງຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງບໍ່ແຮ່ແຫ່ງນັ້ນໄດ້ທັງໝົດ ແລະໄດ້ສັງຫານທະຫານຢູເຄຣນ 500 ຄົນ ຢູ່ໃນການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີຕໍ່ມາ, ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ ການປະທະກັນ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢູ່.
ພວກຣັດເຊຍ "ກໍາລັງພະຍາຍາມທໍາທ່າວ່າ ສ່ວນນຶ່ງຂອງເມືອງໂຊເລດາຂອງພວກເຮົາ ... ແມ່ນຄືວ່າ ຢູ່ການຄອບຄອງຂອງຣັດເຊຍແລ້ວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນການປາໄສຜ່ານທາງວິດີໂອ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ຍັງສືບຕໍ່ໄປຢູ່. ໂຮງລະຄອນດອນເນດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິດບັດງານກຳລັງເກີດຂຶ້ນ."
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຜ່ານທາງເຟສບຸກນັ້ນ ພະນັກງານທົ່ວໄປຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ຣັດເຊຍໄດ້ພະຍາຍາມຍຶດເອົາເມືອງບໍ່ເກືອນັ້ນ ມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ ຍ້ອນວ່າມັນມີຖ້ຳເກືອ ແລະໃກ້ກັບເມືອງບາກມູດ.
ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນບ່ອນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນດຳເນີນໄປຫລາຍທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບການປະເມີນສະຖານະການແບບເປັນອິດສະຫລະໄດ້.
ຊ່າງພາບຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ທີ່ໄປຮອດຊານເມືອງຂອງເມືອງໂຊເລດາເມື່ອ ມໍ່ໆ ມານີ້ ກ່າວວ່ານາງສາມາດເຫັນຄວັນໄຟລຸກຂຶ້ນຢູ່ເມືອງນັ້ນ ແລະມີປືນໃຫຍ່ຍິງເຂົ້າມາ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌. ລົດຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ ສຸກເສີນກໍາລັງລໍຖ້າຮັບຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ເສັ້ນທາງຈາກເມືອງໂຊເລດາ ໄປຫາບາກມູດ.