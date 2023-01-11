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ວັນພຸດ, 11 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

ກຸ່ມ ແວກ​ເນີ ທະ​ຫານ​ຮັບ​ຈ້າງ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ອ້າງ​​ວ່າ ຕົນເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ເມືອງ ໂຊ​ເລ​ດາ

  • ວີໂອເອ
​ສະ​ມາ​ຊິກກອງ​ທັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຍິງ​ອາ​ວຸດ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ເຮືອ​ບິນ, ເມືອງ ບາກ​ມຸດ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 10 ມັງ​ກອນ 2023.

ກຸ່ມ​ ແວກ​ເນີ ທະ​ຫານ​ຮັບ​ຈ້າງ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ອ້າງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້​ວ່າ​ພວກ ເຂົາໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ເມືອງ ໂຊ​ເລ​ດາ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເຊິ່ງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ບາງ​ສ່ວນ ຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ເມືອງ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຢັນໃນ​ເມືອງ ໂຊ​ເ​ລ​ດາ. ບໍ​ລິ​ເວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຍາກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ອິດ​ສະຫຼະ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ.

ກອງ​ທັບ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າກຸ່ມ ແວກ​ເນີ ແລະ ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ຄົງ​ຈະ​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ພື້ນ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເມືອງ ໂຊເລ​ດາ, ເຊິ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ ບາກ​ມຸດ, ທີ່​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຢູ່​ຈຸດນີ້​ຂອງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຣັດ​ເຊຍ ປະ​ຈຳ ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ອາ​ນາ​ໂຕ​ລີ ແອນ​ໂຕນອ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ແລ​ງວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຈະ​ຝຶກ​ຊ້ອມກອງ​ທະ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟປ້ອ​ງ​ກັນ​ ແພ​ທ​ຣີ​ອັອດ (Patriot) ຢູ່​ຖານ​ທັບ ຝອດ ຊິ​ລ (Fort Sill) ​ໃນ​ລັດ ໂອ​ກ​ລາ​ໂຮ​ມາ ຈະ​ຢືນ​ຢັນ “ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ທ່ານ ອາ​ນາ​ໂຕ​ລອ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ, ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຣັດ​ເຊຍ ວ່າ “ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະຫຼາຍ​ໄດ້, ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເປັນ​ຕົວ​ແທນ.”

ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ພົນ​ຈັດ​ຕະ​ວາ ແພັດ ຣາຍ​ເດີ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ວ່າ ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ຢູ່​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ ຝອດ ຊິ​ລ ອາດ​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ “ທັນ​ທີ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ.”

ທ່ານ ຣາຍ​ເດີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ຈະ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ ໃຫ້​ທະ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ປະ​ມານ 90 ຫາ 100 ຄົນ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ, ຮັກ​ສາ ແລະ ເບິ່ງ​ແຍງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນດັ່ງ​ກ່າວ​ ໃນ​ກາ​ນ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາຫຼາຍ​ເດືອນ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ​ ລະ​ບົບ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ແພ​ທ​ຣີ​ອັອດ ຈະ​ມອບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ​ໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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