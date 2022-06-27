ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຈະຢ້ຽມຢາມສອງປະເທດອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດນ້ອຍໆ ຢູ່ເອເຊຍກາງໃນອາທິດນີ້, ໂທລະພາບລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໃນສິ່ງທີ່ອາດເປັນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງຜູ້ນຳ ຣັດເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ສັ່ງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ.
ການບຸກລຸກໃນວັນທີ 24 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍພັນຄົນ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການວາງມາດຕະການລົງໂທດທາງການເງິນຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ, ເຊິ່ງທ່ານ ປູຕິນ ເວົ້າວ່າແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຈະສ້າງສາຍພົວພັນທາງການຄ້າທີ່ແຂງແກ່ນກວ່າເກົ່າກັບບັນດາມະຫາອຳນາດອື່ນໆຄື ຈີນ, ອິນເດຍ ແລະ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ພາແວລ ຊາຣູບິນ, ນັກຂ່າວປະຈຳວັງເຄຣັມລິນ ຂອງໂທລະພາບລັດຖະບານ Rossiya 1 ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ປູຕິນ ຈະຢ້ຽມຢາມປະເທດ ຕາຈິກກິສຖານ ແລະ ເຕີກເມນິສຖານ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນຍເຊຍ ທ່ານ ໂຈໂກ ວິໂດໂດ ສຳລັບການເຈລະຈາໃນ ມົສກູ.
ໃນນະຄອນຫຼວງ ດູຊານເບ, ທ່ານ ປູຕິນ ຈະພົບກັບປະທານາທິບໍດີ ເອໂມມາລີ ຣາມອນ, ເຊິ່ງແມ່ນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງປະເທດທີ່ດົນທີ່ສຸດຂອງປະເທດອະດີດສະຫະພາບ ໂຊຫວຽດ ນັ້ນ. ໃນນະຄອນຫຼວງ ອາສກາບັດ, ທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາປະເທດ ທະເລ ແຄສປຽນ ລວມມີຜູ້ນຳຈາກປະເທດ ອາເຊີບາຍຈານ, ກາຊັກສຖານ, ອີຣ່ານ ແລະ ເຕີກເມນິສຖານ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຊາຣູບິນ.
ການເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກຮູ້ຈັກຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ ປູຕິນ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ, ບ່ອນທີ່ທ່ານ ແລະ ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ເປີດຕົວສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ “ຢ່າງບໍ່ຈຳກັດ” ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນທັງສອງທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເປີດກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ.
ຣັດເຊຍ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງກອງທະຫານເຂົ້າໄປໃນ ຢູເຄຣນ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດທາງທະຫານຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເອົາເຂົາເຈົ້າອອກຈາກການຖືກໃຊ້ໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກ ເພື່ອຂົ່ມຂູ່ ຣັດເຊຍ, ກຳຈັດພວກຊາດນິຍົມ ແລະ ປ້ອງກັນພວກທີ່ປາກພາສາ ຣັດເຊຍ ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກ. ຢູເຄຣນ ເອີ້ນການບຸກລຸກດັ່ງກ່າວວ່າ ການຍຶດດິນແດນແບບຈັກກະພັດ.