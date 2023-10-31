ທ່ານປູຕິນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ທ່ານ ລີ ຂອງ ຮົງກົງ ເກືອບແນ່ນອນວ່າ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ APEC

ສະຫະລັດໄດ້ເຊື້ອເຊີນສະມາຊິກທັງຫມົດຂອງກຸ່ມ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຫຼື APEC ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງບັນດາຜູ້ນໍາທີ່ຈະມາເຖິງ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ແຕ່ວ່າ "ການເປັນຕົວແທນທີ່ເຫມາະສົມ" ສໍາລັບບາງຜູ້ນໍາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການດໍາເນີນງານຢູ່, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານແມັດທ໌ ເມີເຣ (Matt Murray) ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ APEC ກ່າວຕໍ່ຫົວໜ້ານັກຂ່າວ VOA ປະຈໍາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄນກີ້ ຊິງ ເພື່ອເບິ່ງຕົວຢ່າງກ່ອນ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ APEC ທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນກາງເດືອນພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຊານຟານຊິສໂກ.
21 ປະເທດເສດຖະກິດຈາກກຸ່ມ APEC ຈະຈັດການຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ, ສະບຽງອາຫານດ້ານກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ອໍານາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສຸຂະພາບຂອງບັນດາແມ່ຍິງ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຖືກລົງໂທດໂດຍສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2022 ເນື່ອງຈາກການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ. ໃນເດືອນມີນາ, ສານອາຍາສາກົນ ຫຼື ICC ໄດ້ອອກໝາຍຈັບ ທ່ານປູຕິນ. ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ບໍ່ຮັບຮູ້ຕໍ່ສານດັ່ງກ່າວ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຍິນດີຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ ICC ແລະກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສົມແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານ ປູຕິນ "ເປັນອາຊະຍາກອນສົງຄາມຢ່າງຈະແຈ້ງ."