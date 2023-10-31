ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອັງຄານ, ໓໑ ຕຸລາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ທ່ານປູຕິນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ທ່ານ ລີ ຂອງ ຮົງກົງ ເກືອບແນ່ນອນວ່າ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ APEC

ທ່ານແມັດ ເມີເຣ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດວຽກງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຫຼື APEC.
ທ່ານແມັດ ເມີເຣ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດວຽກງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຫຼື APEC.

ສະຫະລັດໄດ້ເຊື້ອເຊີນສະມາຊິກທັງຫມົດຂອງກຸ່ມ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຫຼື APEC ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງບັນດາຜູ້ນໍາທີ່ຈະມາເຖິງ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ແຕ່ວ່າ "ການເປັນຕົວແທນທີ່ເຫມາະສົມ" ສໍາລັບບາງຜູ້ນໍາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການດໍາເນີນງານຢູ່, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານແມັດທ໌ ເມີເຣ (Matt Murray) ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ APEC ​ກ່າວ​ຕໍ່ຫົວໜ້ານັກຂ່າວ​ VOA ​ປະຈໍາ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄນກີ້ ຊິງ ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງກ່ອນ ​ກ່ຽວກັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ APEC ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ ໃນ​ກາງ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ ຢູ່ນະຄອນຊານຟານຊິສໂກ.

21 ປະເທດ​ເສດຖະກິດ​ຈາກກຸ່ມ APEC ຈະຈັດການ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງທາງ​ດ້ານ​ພະລັງງານ, ສະບຽງ​ອາຫານດ້ານ​ກະສິກຳ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ​ອໍານາດທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ ​ແລະສຸຂະພາບຂອງບັນດາແມ່ຍິງ.

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຖືກລົງໂທດໂດຍສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2022 ເນື່ອງຈາກການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ. ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ, ສານ​ອາຍາ​ສາກົນ ຫຼື ICC ​ໄດ້​ອອກ​ໝາຍ​ຈັບ ​ທ່ານປູຕິນ. ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ບໍ່ຮັບຮູ້ຕໍ່ສານດັ່ງກ່າວ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຍິນດີຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ ICC ແລະກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສົມແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານ ປູຕິນ "ເປັນອາຊະຍາກອນສົງຄາມຢ່າງຈະແຈ້ງ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG