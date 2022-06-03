ພວກຕ້ອງຕິ ປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແຫ່ງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ຫຼົບລີ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ກົດລະບຽບການຕິດຕາມກວດກາຂອງວັງເຄຣັມລິນນັ້ນ ພວມທຳການປຸກລະດົມຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ອີງຕາມໂຄສົກຄົນສຳຄັນຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານລຽວໂອນິດ ວອລກອບ ຫົວໜ້າຜູ້ຊ່ວຍທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍທີ່ຖືກຄຸກຢູ່ໃນເວລານີ້ ກ່າວວ່າ “ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນພວມທຳການຕໍ່ສູ້ຈາກ 3 ດ້ານດ້ວຍກັນ.” ທ່ານວອລກອບໄດ້ເດີນທາງມາວໍຊິງຕັນໃນເດືອນພຶດສະພາ ເພື່ອຮັບລາງວັນອິດສະຫຼະພາບປີ 2022 ຂອງສະຖາບັນພັກຣີພັບບລີກັນລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື IRI ໃນນາມຂອງທ່ານນາວາລນີ.
ໂດຍລະບຸວ່າທັງ 3 ດ້ານນັ້ນແມ່ນປະກອບດ້ວຍການທະຫານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະເສດຖະກິດ ຊຶ່ງທ່ານຮັບຮູ້ວ່າກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນຂອງຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍຢູເຄຣນໃນດ້ານການທະຫານ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາວາລນີ ກຳລັງທຳການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວເພື່ອຕໍ່ຕ້ານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງປູຕິນ “ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາພວມຕໍ່ສູ້ເພື່ອປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິຂອງສັງຄົມຊາວຣັດເຊຍ” ແລະພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກໂດຍລະບຸພວກສະໜັບສະໜຸນປູຕິນ ແລະຊັບສິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານວອລກອບກ່າວຕໍ່ແຂກຂອງສະຖາບັນ IRI ວ່າ ທ່ານນາວາລນີແລະທີມງານຂອງທ່ານ ໄດ້ຮວບຮວມບັນຊີລາຍຊື່ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ພວກສະໜັບ
ສະໜຸນແລະສົ່ງເສີມສົງຄາມຂອງປູຕິນ 6,000 ຄົນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ພວກນັກທຸລະກິດຮັ່ງມີທີ່ມີອິດທິພົນທາງການເມືອງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເພື່ອນຝູງແລະຄອບຄົວຂອງລາວ.”
ທ່ານວອລກອບ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ລົງໂທດພວກເຂົາທັງໝົດ ເຮັດໃຫ້ປູຕິນເປັນອັນຕະລາຍແລະຖືກໂດດດ່ຽວ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ນີ້ ແນວຄິດດັ່ງກ່າວພົບວ່າມີຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ໃນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນ ທ່ານວອລກອບ ເວົ້າວ່າ ທ່ານນາວາລນີພວມນຳພາການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງຣັດເຊຍທີ່ວາດພາບວ່າ ສົງຄາມແມ່ນ “ການປະຕິບັດງານພິເສດທາງທະຫານ” ແລະປະກາດໃຫ້ການລາຍງານຄວາມຈິງເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຖິງແມ່ນໃນຂະນະທີ່ພວມຮັບໃຊ້ໂທດຈຳຄຸກແບບຄຸມເຄືອ ທີ່ໄດ້ຖືກຕໍ່ເວລາອອກໄປຕື່ມເປັນ 9 ປີໃນເດືອນມີນາຜ່ານມານັ້ນ.
ທ່ານນາວາລນີ “ຍັງຕິດຕໍ່ກັບໂລກພາຍນອກໂດຍຜ່ານພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ” ແລະດ້ວຍການສືບຕໍ່ມີໜ້າໃນສື່ສັງຄົມ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານວອລ ກອບ ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ ມູນນິທິຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ນັ້ນ ສາມາດຢູ່ລອດມາໄດ້ທັງໆທີ່ໄດ້ຖືກກົດດັນຢ່າງໜັກໜ່ວງແລະເວລານີ້ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາແຕ່ກ່ອນ.